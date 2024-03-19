'Это сестры, у нас нет границы': кандидатка в судьи КСУ взбудоражила сеть объяснением имущественных достижений. Видео

Одна из кандидаток на должность судьи Конституционного суда Украины взбудоражила сеть тем, как объяснила свои имущественные приобретения, в частности земельного участка с бассейном. Она заявила, что бассейн якобы расположен на соседнем участке, принадлежащем ее сестре, а вся проблема – в отсутствии забора. Однако украинцы выразили сомнения в правдивости таких объяснений.

В понедельник, 18 марта, совещательная группа экспертов провела собеседования с кандидатами на должность судьи КСУ в рамках оценки по критерию высоких моральных качеств. У одной из кандидаток спросили, как она смогла приобрести бассейн, о котором эксперты узнали благодаря картографическим данным Google.

"Это не мой бассейн. Мой участок вот так идет, а рядом – это сестры земельный участок. У нас нет границы между ее участком и моим. Нет никакой границы, в этом и проблема. Моя дочь занимается этим вопросом, она хочет уже отграничить, чтобы не было никаких..." – сказала женщина.

В то же время она не смогла ответить на вопрос о площади собственной земли и о том, откуда у ее сестры состояние на покупку бассейна и дома.

Видео объяснений кандидата в КСУ попало в сеть, спровоцировав критику со стороны пользователей. Украинцы выразили сомнения в правдивости слов женщины и возмущение тем, что общество пытаются обмануть.

"И она будет служить закону?", "Считает, что все дураки, или она сама глупая?", "У меня есть обоснованные сомнения", "Какие же они бедненькие, эти "судьи". Прям нет ничего, родственники подкармливают", "Ложь на лжи", "Как послушаешь их всех какие они белые и пушистые", – пишут они.