На главу Конституционного суда составили админпротокол: есть угроза увольнения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административном нарушении в отношении исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергея Головатого за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов. Поэтому существует угроза его освобождения.

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Кроме того, Головатого могут внести в реестр коррупционеров. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

На рассмотрение в КСУ поступила жалоба, в которой заявитель отмечал, что Сергей Головатый внес заведомо недостоверные сведения в определение суда, и настаивал на его увольнении.

В НАПК утверждают, что судья, не желая выносить указанное обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть в комиссию по вопросам регламента и этики КСУ (на основании заключения которой Головатый мог быть уволен), "предложил указанное обращение к рассмотрению в повестке обычного заседания. Процедура такого заседания не предусматривает возможности направить обращение в указанную комиссию".

Таким образом, будучи наделенным полномочиями исполняющего обязанности главы Конституционного суда, Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки собственных действий, по результатам которой мог быть уволен.

НАПК направило на ознакомление чиновнику составленный протокол. Если суд признает Головатого виновным, ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможного внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, Верховный суд признал незаконными указы президента Владимира Зеленского об устранении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Большая палата ВС оставила апелляционную жалобу главы государства без удовлетворения, а решение КАС – без изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения Тупицкий, на которого в то время было открыто сразу несколько уголовных дел, скрылся с семьей в Вене. Сам он это объяснил тем, что абсолютно легально пересек границу из-за воспитания несовершеннолетних детей и содержания беременной жены.

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