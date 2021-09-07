"Ребенок пытался спасти маму от убийцы": новые детали "мистического" преступления в Житомире

36-летняя Марина Сасюк и ее 13-летняя дочь Кристина, которые стали жертвами убийцы в Житомире, ранее пережили страшную трагедию. У них на глазах застрелился близкий человек и девочка очень боялась еще раз увидеть подобное.

Подробнее о двойном убийстве и отголосках прошлого читайте в материале OBOZREVATEL.

Марина с дочерью Кристиной жили в своей квартире в пятиэтажном доме по улице Степана Бандеры в Житомире. Эффектная молодая женщина и не менее красивая ее дочка всегда привлекали внимание.

"Издали их можно было принять за сестер. Удивительно яркие, солнечные, красивые! Невозможно представить, что кто-то в одно мгновение отобрал у них жизнь!", – рассказал один из соседей.

Марина ранее работала на радио, затем у нее появился небольшой бизнес – с дочкой жили обеспеченно. Но, по словам соседа, ранее эта семья пережила страшную трагедию. На глазах у своих девочек якобы застрелился их муж и отец.

"Что послужило причиной – никто не знает. Мы старались не расспрашивать, не касаться этой темы. Но люди говорили, что Кристинка очень боялась пережить подобное еще раз. Очень боялась потерять маму, но в итоге они погибли в один день. Это какая-то дьявольская мистика", – рассказал мужчина.

4 сентября Житомир всколыхнула новость о пожаре, в котором якобы сгорели молодая женщина и ее ребенок.

Однако во время осмотра оказалось, что смерть была насильственной – и Марине, и Кристине преступник нанес множество ножевых ранений.

Пожар оказался неудачной попыткой замаскировать двойное убийство.

Также выяснилось, что из квартиры исчезли золотые украшения женщины, а преступник скрылся на ее автомобиле.

Для розыска убийцы были задействованы полицейские трех областей. Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемого, который успел отъехать на 100 километров от места преступления.

Им оказался 22-летний житель Житомира, ранее не имевший проблем с законом.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Житомирской области Артем Лысогор, у подозреваемого изъяли неопровержимые доказательства его причастности к совершению преступления. К тому же он сам признал свою вину.

По предварительной информации, парень накануне крупно проигрался. В кафе он якобы и заметил Марину Сасюк, которая отдыхала с подругами. Потом проследил за ней до ее дома, а рано утром проник в квартиру.

22-летний Дмитрий во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, также заявил, что не был знаком с жертвами, а в квартиру проник, чтобы ограбить: "Я не был с ними знаком. Был вариант, что там могут быть открыты двери. Я хотел вынести драгоценности. Насколько мне было известно, там была только одна пьяная женщина, а оказалось – их двое".

Также он сообщил, будто бы девочка первой ударила его ножом в спину. Эту информацию частично подтверждают источники в полиции, но с уточнением. "Пока что есть информация, что девочка попыталась защитить себя и свою маму, потому схватилась за нож. Но силы были неравны", – объяснил источник..

Также, по его мнению, преступник сейчас пытается запутать следствие и избежать максимального наказания.

В любом случае, впереди еще тщательное расследование. Дмитрий отправлен в СИЗО на 60 дней. Если его вина будет доказана, то, возможно, за решеткой убийца проведет всю оставшуюся жизнь.

OBOZREVATEL будет внимательно следить за развитием событий и расследованием страшного преступления.