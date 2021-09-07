"Ребенок пытался спасти маму от убийцы": новые детали "мистического" преступления в Житомире
36-летняя Марина Сасюк и ее 13-летняя дочь Кристина, которые стали жертвами убийцы в Житомире, ранее пережили страшную трагедию. У них на глазах застрелился близкий человек и девочка очень боялась еще раз увидеть подобное.
Подробнее о двойном убийстве и отголосках прошлого читайте в материале OBOZREVATEL.Самый большой страх
Марина с дочерью Кристиной жили в своей квартире в пятиэтажном доме по улице Степана Бандеры в Житомире. Эффектная молодая женщина и не менее красивая ее дочка всегда привлекали внимание.
"Издали их можно было принять за сестер. Удивительно яркие, солнечные, красивые! Невозможно представить, что кто-то в одно мгновение отобрал у них жизнь!", – рассказал один из соседей.
Марина ранее работала на радио, затем у нее появился небольшой бизнес – с дочкой жили обеспеченно. Но, по словам соседа, ранее эта семья пережила страшную трагедию. На глазах у своих девочек якобы застрелился их муж и отец.
"Что послужило причиной – никто не знает. Мы старались не расспрашивать, не касаться этой темы. Но люди говорили, что Кристинка очень боялась пережить подобное еще раз. Очень боялась потерять маму, но в итоге они погибли в один день. Это какая-то дьявольская мистика", – рассказал мужчина.Пожар оказался маскировкой
4 сентября Житомир всколыхнула новость о пожаре, в котором якобы сгорели молодая женщина и ее ребенок.
Однако во время осмотра оказалось, что смерть была насильственной – и Марине, и Кристине преступник нанес множество ножевых ранений.
Пожар оказался неудачной попыткой замаскировать двойное убийство.
Также выяснилось, что из квартиры исчезли золотые украшения женщины, а преступник скрылся на ее автомобиле."Присмотрел" жертву в кафе и выследил
Для розыска убийцы были задействованы полицейские трех областей. Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемого, который успел отъехать на 100 километров от места преступления.
Им оказался 22-летний житель Житомира, ранее не имевший проблем с законом.
Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Житомирской области Артем Лысогор, у подозреваемого изъяли неопровержимые доказательства его причастности к совершению преступления. К тому же он сам признал свою вину.
По предварительной информации, парень накануне крупно проигрался. В кафе он якобы и заметил Марину Сасюк, которая отдыхала с подругами. Потом проследил за ней до ее дома, а рано утром проник в квартиру.
22-летний Дмитрий во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, также заявил, что не был знаком с жертвами, а в квартиру проник, чтобы ограбить: "Я не был с ними знаком. Был вариант, что там могут быть открыты двери. Я хотел вынести драгоценности. Насколько мне было известно, там была только одна пьяная женщина, а оказалось – их двое".
Также он сообщил, будто бы девочка первой ударила его ножом в спину. Эту информацию частично подтверждают источники в полиции, но с уточнением. "Пока что есть информация, что девочка попыталась защитить себя и свою маму, потому схватилась за нож. Но силы были неравны", – объяснил источник..
Также, по его мнению, преступник сейчас пытается запутать следствие и избежать максимального наказания.
В любом случае, впереди еще тщательное расследование. Дмитрий отправлен в СИЗО на 60 дней. Если его вина будет доказана, то, возможно, за решеткой убийца проведет всю оставшуюся жизнь.
OBOZREVATEL будет внимательно следить за развитием событий и расследованием страшного преступления.