Мог быть под наркотиками: что известно о водителе, сбившем детей в Харькове. Фото и видео

Правоохранители подозревают, что водитель Toyota Land Cruiser, который сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, был под действием наркотиков. Его направили на соответствующий тест.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. В то же время местные Telegram-каналы опубликовали видео, на которых водитель внедорожника ведет себя неадекватно на дороге и якобы ищет закладки. Также есть информация, что это якобы Иван Райна – сын главы Харьковской райгосадминистрации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На первых кадрах, как пишет "Харьков 1654", водитель Land Cruiser грубо нарушал правила дорожного движения. Это случилось за час до ДТП – в 14:30.

На втором видео мужчина якобы ищет закладку с наркотиками на улице Тобольского.

В то же время Монастырский отметил, что водитель ранее привлекался к ответственности по статье 309 за незаконное производство или хранение наркотиков, однако до суда дело не дошло.

В ГУ НП Харьковской области уточнили, что мужчине 34 года, а в мае он был осужден на три года лишения свободы за кражу с испытательным сроком 1 год.

По данным источников Gazeta.ua, это Иван Райна – сын Юрия Райна, главы Харьковской райгосадминистрации. Сейчас Иван якобы нигде не работает.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

Отметим, что за январь-сентябрь в Украине было совершено 137,2 тысячи ДТП, в которых погибли 2 225 человек и 22,2 тысячи были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября водитель Toyota Land Cruiser сбил двоих 13-летних детей, одного из них авто протащило через весь перекресток. Водителя задержали, его направили на тест на наркотики.