'Есть конкретные зацепки': в МВД сделали заявление об обстоятельствах убийства Ганула и поиске злоумышленника

В Одессе оперативники и следователи работают над установлением личности и задержанием мужчины, убившего активиста Демьяна Ганула. Информация о том, что стрелок был в военной форме, не подтверждается.

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В то же время у правоохранителей есть конкретные зацепки в отношении злоумышленника. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой НПУ Иваном Выговским.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следственные полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности", – отметил Клименко.

Министр выразил просьбу пользоваться только информацией из официальных источников.

Напомним, что преступление было совершено утром 14 марта в центре Одессы. Неизвестный выстрелил в 31-летнего активиста и скрылся. Потерпевший погиб на месте.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля Демьяна Ганула. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Как сообщал OBOZ.UA, общественный активист Демьян Ганул в июле прошлого года обращался в СБУ с просьбой о защите, рассказывая, что ему начали поступать угрозы, а в российские паблики слита информация о его родных. В стране-агрессоре РФ украинца заочно арестовали, обвинив в ряде "преступлений", и назначили за его "голову" вознаграждение в размере $10 тысяч.

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