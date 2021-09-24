Енин пояснил, почему охрана убитого в Черкассах бизнесмена не остановила киллера

Охрана бизнесмена Михаила Козлова, которого считают лидером одной из преступных группировок, думала, что киллер – это сотрудник Службы безопасности. Именно поэтому они не остановили его.

Такое заявление 24 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сделал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он отметил, что накануне была распространена информация о якобы планах правоохранителей задержать Козлова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Господина Козлова в Черкассах застрелили буквально на глазах у его охраны. Киллер притворился сотрудником СБУ. А за несколько дней до этого была распространена информация, что Козлова планируют задержать правоохранители", – сказал Енин.

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Замглавы МВД пояснил, что это и стало причиной бездействия охраны: они верили, что сотрудники СБУ пришли задерживать шефа.

Также Енин пообещал, что в ближайшее время будут обнародованы подробности результаты расследования убийства.

Отметим, что ранее источники OBOZREVATEL заявляли фактически о том же. По словам собеседников люди на улице, которых видно на записи с камер видеонаблюдения, являются именно охранниками, а не обычными прохожими. Они стояли возле кафе и сразу же подняли руки, когда киллер выбежал со двора с оружием и направился в кафе.

Как сообщал OBOZREVATEL, убийство произошло в Черкассах 22 сентября. Мужчина ворвался в кафе "Львовская мастерская шоколада" и выстрелил в бизнесмена. Тот скончался уже в больнице. Также ранения получил еще один человек.

По предварительным данным, нападавших было трое, они были в одежде, похожей на форму спецназа. Затем они скрылись на автомобиле, который потом нашли сожженным.