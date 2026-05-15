'Ему было безразлично, кого лишать жизни': в Хмельницкой области ликвидировали преступника, который расстрелял полицейского. Фото

В Хмельницкой области полицейские ликвидировали вооруженного мужчину, который расстрелял правоохранителя при исполнении служебных обязанностей. После нападения он убежал в лесополосу, а во время преследования открыл огонь по спецназовцам.

О ликвидации нападавшего сообщил в Facebook глава Нацполиции Иван Выговский. Он заявил, что мужчина после побега продолжал представлять смертельную угрозу для окружающих.

"Ему было уже безразлично, кого лишать жизни", – написал Выговский.

По словам главы Нацполиции, после расстрела правоохранителя нападающий скрылся в лесополосе. Во время бегства он бросил гранату в сторону автомобиля, в котором находились лесники. Люди не пострадали.

"В какую-то минуту решение не совершать нарушений из-за того, что лишен права управления авто, превратилось в решение убивать", – отметил Выговский.

На поиски мужчины направили спецназовцев полиции. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль правоохранителей, он снова открыл огонь. После этого полицейские применили оружие в ответ.

В Нацполиции сообщили, что стрелка ликвидировали во время спецоперации. В то же время погибшего правоохранителя вернуть уже невозможно.

"Но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому, который сегодня погиб при исполнении служебных обязанностей", – подчеркнул Выговский.

Погибшим правоохранителем был Сергей Черный. Глава Нацполиции выразил соболезнования его семье и близким.

"Ежедневно полицейские выходят на службу, понимая, что к своим семьям они могут и не вернуться. Но мы продолжаем выполнять свою работу. И даже ценой собственной жизни", – написал он.

Что известно

Как сообщал OBOZ.UA, экипаж полицейских преследовал водителя автомобиля, которого ранее решением суда лишили права управлять авто. Во время преследования он забежал на территорию дома. Полицейские остановились, подошли к воротам, вызвали следственно-оперативную группу, но через несколько секунд раздалась автоматная очередь.

В перестрелке погиб один правоохранитель – инспектор сектора реагирования патрульной полиции, капитан Сергей Черный. Его напарник, старший лейтенант Владислав Сандецкий, начал отстреливаться, но получил ранения. Он был госпитализирован.

При осмотре места происшествия был обнаружен и изъят пустой магазин к автомату Калашникова и гильзы калибра 5.45 мм.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что нападение на Черного и Сандецкого произошло около 14:35 во время проверки документов. После нападения мужчина покинул место происшествия, а в районе объявили спецоперацию для его задержания.

