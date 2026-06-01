Экстренер по спортивной гимнастике проведет 7 лет за решеткой за развращение 11-летней ученицы: подробности дела

В Днепре за развращение малолетнего ребенка осужден 53-летний мужчина, который работал тренером по спортивной гимнастике. Преступник пытался обжаловать приговор суда, но проиграл апелляцию.

Прокуроры доказали обоснованность наказания и обеспечили позицию обвинения, поэтому мужчина отсидит 7 лет в тюрьме. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба ОГПУ.

Что совершил экстренер

В Офисе генпрокурора рассказали, что в 2018 году в течение шести месяцев под вымышленным предлогом участия в фотосессии спортивного белья для акробатики 53-летний осужденный совершал развратные действия в отношении своей 11-летней воспитанницы.

В Днепропетровской облпрокуратуре уточнили: мужчина регулярно – минимум дважды в неделю – оставлял ученицу после занятий, заставлял надевать откровенное белье и фотографировал.

Долгое время девочка боялась рассказать об этом родным. Впоследствии она сообщила матери, которая обратилась к правоохранителям.

Вину тренера подтвердили выводы экспертиз, показания свидетелей и потерпевшей. Сам мужчина своей вины не признал.

После приговора он подал на апелляцию, но жалоба была отклонена. "Бывший тренер будет отбывать назначенное наказание – 7 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 156 УКУ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет", – сообщили в ОГПУ.

