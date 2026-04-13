Годами насиловал 12-летнюю падчерицу и ее 15-летнюю подругу: житель Сумщины проведет остаток жизни за решеткой. Фото

Житель Ахтырского района Сумской области приговорен к пожизненному заключению за длительное сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними. Свою падчерицу он изнасиловал впервые, когда ей было всего 12; через три года мужчина начал издеваться еще и над 15-летней подругой потерпевшей.

Об этом преступлении рассказала пресс-служба ОГПУ. Отметим, что осужденный пытался смягчить себе наказание, но судьи оставили решение в силе.

Что совершил педофил

Известно, что мужчина проживал вместе с женщиной и ее малолетней дочерью. В июле 2019-го он вывез 12-летнюю падчерицу в лесополосу, где изнасиловал. С тех пор он неоднократно совершал в отношении подростка подобные факты сексуального насилия.

Правда разоблачилась только в январе 2023 года, когда девушка решилась рассказать об издевательствах знакомой. Последняя обратилась к правоохранителям.

Уже после задержания выяснилось, что с августа 2022-го он насиловал не только падчерицу, но и ее подругу, которой на момент совершения преступления исполнилось 15 лет.

"При этом мужчина все время применял психологическое давление и угрожал девушкам физической расправой, если они кому-то расскажут о насилии. В силу возраста и уязвимости девушки не могли противостоять взрослому мужчине, поэтому по его указанию приходили в определенное место, где он годами насиловал их. Преимущественно это происходило в заброшенном здании", – установили следователи.

Злоумышленник пытался изменить приговор суда

Суд первой инстанции приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы. Ювенальные прокуроры Сумской областной прокуратуры обжаловали решение, настаивая на суровом наказании.

Апелляционный суд согласился с доводами стороны обвинения и наказал педофила пожизненным лишением поле.

Осужденный обратился в Верховный суд Украины. Несмотря на его попытки смягчить наказание, суд признал обоснованность позиции обвинения, учел тяжесть преступления и 25 марта 2026 года оставил решение апелляционного суда без изменений.

Насильник остаток своих дней проведет в тюрьме.

