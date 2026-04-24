Почти год насиловал малолетнего ребенка: на Харьковщине будут судить 68-летнего 'дедушку'. Фото

На Харьковщине в суд направлено обвинительное заключение в отношении 68-летнего мужчины, которого обвиняют в систематическом сексуальном насилии над малолетним ребенком. Девочка воспринимала насильника как родного дедушку, хотя родственной связи между ними не было.

Однако насильнику инкриминируют изнасилование, сексуальное насилие и развратные действия в отношении малолетнего лица, совершенные именно членом семьи. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора Украины.

Подробности дела

В начале полномасштабного вторжения российских захватчиков семья с 8-летним ребенком выехала из населенного пункта, находившегося в зоне боевых действий, и временно поселилась в доме бабушки в более безопасном селе Харьковской области. Вместе с бабушкой проживал мужчина, которого ребенок считал своим дедушкой.

С декабря 2022 по сентябрь 2023 года обвиняемый неоднократно насиловал девочку, пользуясь отсутствием взрослых. Зафиксировано 15 эпизодов таких действий.

"Даже после возвращения семьи в собственный дом, во время приездов к бабушке на выходные, он продолжал насилие. Мужчина запугивал ребенка, заставляя молчать", – рассказали в ОГПУ.

Но мать заметила, что ребенок во время таких визитов к бабушке начал странно себя вести, и обратилась к психологу. Так выяснилось, что девочку насилует ее "дедушка".

Комментарии прокуроров

В январе 2026 года правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Он находится под стражей, хотя сначала суд предлагал выпустить подозреваемого под залог. С этим категорически не согласились в Харьковской прокуратуре.

"Мне было больно и противно от деда. Я закрывала глаза, чтобы представить что-то красивое. Я делала то, что он говорил, потому что боялась", – так ребенок рассказал о человеке, которого считала близким человеком. Мне даже трудно представить, какой ужас пережила эта девочка", – рассказал тогдашний руководитель Харьковской облпрокуратуры Амил Омаров.

"Девочка надеялась найти защиту в семейном кругу, но вместо этого самый страшный враг ждал ее в доме бабушки. Девочка воспринимала обвиняемого за родного дедушку, а он пользовался детским доверием для удовлетворения своих циничных потребностей. Подобные поступки в отношении детей, а тем более совершенные близкими лицами, не имеют оправдания. Мы сделаем все необходимое, чтобы обвиняемый получил максимально суровое и справедливое наказание", – отмечает нынешний глава Харьковской облпрокуратуры Юрий Папуша.

Суды над насильниками

Житель Ахтырского района Сумской области приговорен к пожизненному заключению за длительное сексуальное насилие сразу над двумя несовершеннолетними. Свою падчерицу он изнасиловал впервые, когда ей было всего 12; а через три года мужчина начал издеваться еще и над 15-летней подругой потерпевшей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину, который с 8-летнего возраста сначала развращал, а затем годами насиловал свою падчерицу. Злоумышленник угрожал ребенку избиением, если она отказывалась выполнять приказы злоумышленника.

А в Одессе суд доказал вину 56-летнего мужчины в 26 эпизодах преступлений против половой свободы. Педофил, который издевался над малолетними девочками, получил максимальное наказание, предусмотренное законом, – пожизненное лишение свободы.

