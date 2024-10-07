Экспредседателю Конституционного суда и правоохранителям, переправлявшим его за границу, сообщено о подозрениях: подробности дела

Экспредседателю Конституционного суда, работнику Государственной пограничной службы и заместителю начальника одного из районных отделов полиции на западе Украины сообщено о подозрении в организации незаконной переправки граждан через границу. Хотя правоохранительные органы не указывают фамилию подозреваемого бывшего главы КСУ, из открытых источников понятно, что речь идет об Александре Тупицком.

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Государственное бюро расследований совместно с Администрацией Государственной пограничной службы Украины, Департаментом внутренней безопасности Нацпола и СБУ собрало доказательства участия фигурантов в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Как отметили в ДБР, правоохранитель создал организованную группу, которая переправляла призывников через границу и подыскивала желающих воспользоваться их услугами. Для этого он нанял водителя, который перевез мужчин за пределы Украины автомобилем через пункты пропуска, где работали члены этой группировки.

Он лично контролировал, чтобы пограничники пропускали эти автомобили без проверки документов у пассажиров и осмотра транспортного средства. Документы проверялись только у водителя, и только его информацию вносили в базу данных лиц, пересекших границу.

После пересечения пункта пропуска водитель выходил из автомобиля, передавал управление лицу, которое он только что незаконно вывез из Украины, а затем возвращался обратно пешком, получая вознаграждение от правоохранителя.

Автомобиль с незаконно переправленными гражданами Украины продолжал двигаться и официально въезжал в соседнее государство.

По этой схеме в марте 2022 года бывший глава КСУ Александр Тупицкий покинул Украину во избежание уголовной ответственности за ряд преступлений в сфере правосудия. При этом он также способствовал незаконному пересечению границы двум гражданам, путешествовавшим с ним в автомобиле.

В результате международного правового сотрудничества правоохранительные органы Венгрии предоставили информацию о лицах, которые без прохождения пограничного и таможенного контроля в Украине официально въехали в эту страну.

Бывшему председателю КСУ выдвинуто подозрение в незаконной переправке граждан через государственную границу по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины), а правоохранителю и пограничнику – по третьей части той же статьи.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по избранию меры предосторожности подозреваемым и привлечению других лиц к уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале полномасштабного вторжения Тупицкий, на которого в то время было открыто сразу несколько уголовных дел, скрылся с семьей в Вене. Сам он это объяснил тем, что абсолютно легально пересек границу из-за воспитания несовершеннолетних детей и содержания беременной жены.

Напомним, что в СНБО раскрыли планы Кремля, в которых числился Тупицкий. Одиозный судья Конституционного суда должен был издать указ о назначении своего бывшего начальника Януковича "президентом" Украины после захвата Киева "за два-три дня".

Ранее сообщалось, что Верховный суд признал незаконными указы президента Владимира Зеленского об устранении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Большая палата ВС оставила апелляционную жалобу главы государства без удовлетворения, а решение КАС – без изменений.

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