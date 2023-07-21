Экснардеп Микитась, обвиняемый в попытке дать взятку мэру Днепра в 22 млн евро, вышел из СИЗО

В Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) в пятницу, 21 июля, состоялось очередное заседание по делу бывшего нардепа Максима Микитася, обвиняемого в попытке подкупа городского головы Днепра Бориса Филатова. Сам фигурант на заседании был не под стражей – вероятно, Микитась вышел из СИЗО еще несколько дней назад.

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Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram. В ЦПК обратили внимание, что на заседании суда не было работников конвоя.

"По нашим данным, Микитась вышел из СИЗО еще несколько дней назад, деньги внесли в минувшие выходные", – говорится в сообщении ЦПК.

11 июля ВАКС продлил Микитасю содержание под стражей до 8 сентября, но уменьшил залог с 40 до 20 миллионов гривен. В ЦПК утверждают, что после этого решения деньги за Максима Микитася внесли и он вышел из СИЗО.

В Центр противодействия коррупции отметили, что им пока неизвестно кто внес залог: Микитась лично или кто-то другой как залогодатель.

"Хотя вряд ли средства мог внести сам обвиняемый, ведь раньше его защита заявляла, что у Микитася нет "ни 10, ни 5, ни даже 3 млн грн", – отметили в ЦПК.

Во время заседания 21 июля экс-нардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам.

Прокурор САП не возражал, отметив лишь, что только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству.

В результате судьи протокольным определением дали разрешение Микитасю покинуть Киев на 6 дней.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Микитась пообещал принять участие в нем по видеосвязи, а 7 августа уже лично прибыть на заседание в помещение суда.

"Хочется верить, что мы не увидим повторения истории "аля Трубицын", которое воспользовалось письмом от ГУР и покинуло территорию Украины", – отметили в ЦПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября прошлого года следователь судья назначил Микитасю залог в 260 млн грн. Но апелляция уменьшила ее до 100 млн. грн. Через некоторое время залог уменьшили до 85 млн грн, затем до 80 млн, впоследствии до 40 млн грн и в последний раз до 20 млн грн.

18 октября сотрудники НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа и экспредседателя компании "Укрбуд" Максима Микитася на попытке подкупить мэра Днепра Бориса Филатова за 22 млн евро. Это одна из рекордных предлагаемых взяток, зафиксированных украинскими правоохранителями.

19 октября детективы НАБУ сообщили Максиму Микитасю о подозрении в связи с попыткой подкупить мэра Днепра Бориса Филатова за рекордные 22 млн евро. Фигурант производства хотел таким образом получить контракт на строительство метрополитена в городе вне конкурса.

Максим Микитась не раз фигурировал в громких уголовных производствах. Он и семь человек подозреваются в коррупционной схеме, связанной с жильем для Нацгвардии. Ранее он уже был под стражей, но добровольно возместил в госбюджет 50 млн. гривен убытков и вышел из СИЗО под домашний арест.

Также Микитасю объявили подозрение по уголовному делу о похищении человека, по известным данным – юриста столичной компании Олега Мирошниченко.

Кроме этого, опубликованные в сети документы свидетельствуют о возможной причастности экснардепа Максима Микитася к "выведению" 188 млн грн, предусмотренных бюджетом для строительства Шулявского моста и Подольского мостового перехода, на подконтрольных субподрядчиков вместо генерального подрядчика.

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