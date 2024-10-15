Эксгенерала СБУ Наумова, сбежавшего из Украины накануне вторжения РФ, снова приговорили в Сербии к тюрьме за отмывание денег

Бывшего главу Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова в Сербии повторно осудили за отмывание денег. В этот раз экс-чиновника СБУ наказали одним годом лишения свободы.

Видео дня

Об этом сообщила Балканская служба "Радио Свобода". Также Наумова обязали уплатить штраф в размере 1700 евро.

Отдельно Высший суд в Нише приговорил Наумова к пяти годам выдворения из Сербии с условием, что время отбывания наказания не будет отнесено к указанной мере.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе по запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил Наумова в международный розыск. Как стало известно, ГБР сообщило о новом подозрении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ – его обвинили в подделке официальных документов для уклонения от уголовной ответственности в Сербии.

В июне 2022 года Наумов пытался уехать из Сербии в Северную Македонию через пограничный пункт Прешево, скрывая от таможенного контроля имущество и деньги. У него было обнаружено 592 990 евро, 120 102 доллара США и два изумруда.

В результате его задержали стражи порядка Сербии. Чтобы избежать ответственности, бывший чиновник решил подделать официальные документы, чтобы создать представление у сербских правоохранительных и судебных органов о законности происхождения средств и имущества.

Чем известен Андрей Наумов

В течение длительного времени чиновник работал в Генеральной прокуратуре, а позже – в Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. В 2018 году стал директором ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

С лета 2019 года по июль 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ.

Накануне российского вторжения в Украину чиновник выехал из страны. Считается, что именно он позаботился о том, что у россиян были карты заминированных зон между оккупированным Крымом и Херсонщиной.

Также во время вторжения захватчиков Наумов помог россиянам захватить Чернобыльскую АЭС. С сентября 2023 года он скрывался от правосудия в Сербии, где позже был осужден.

В Сербии Высший суд города приговорил Андрея Наумова к лишению свободы по обвинению в отмывании денег. "Правая рука" Баканова должен был провести в сербской тюрьме один год. Однако уже в начале декабря 2023 Наумов вышел из сербской тюрьмы.

В феврале 2024 года Апелляционный суд сербского города Ниш отменил приговор первой инстанции, который приговаривал Наумова к одному году лишения свободы за отмывание денег, и направил дело в суд для принятия нового решения.

Кроме указанного дела, в ГБР расследуют еще два производства, касающиеся мошенничества и злоупотребления властью должностного лица в то время, когда Наумов руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

Также в мае 2024 года ГБР сообщило о подозрении в незаконном обогащении Андрею Наумову. У бывшего должностного лица выявили необоснованных активов на общую сумму 32,7 млн грн.

Украина объявила его в международный розыск и просила Сербию об экстрадиции, однако Белград отказал, считая дела в Украине "политическим преследованием" , а возможно возвращение таким, которое якобы может угрожать его безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!