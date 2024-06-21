ГБР сообщило экс-генералу СБУ Наумову о подозрении в подделке документов для сербского суда

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении Андрею Наумову, бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ. Его обвиняют в подделке официальных документов с целью избежания уголовной ответственности в Республике Сербия.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Как отметили в бюро, 7 июня 2022 года Наумов пытался выехать из Сербии в Северную Македонию через пограничный пункт "Прешево", скрывая от таможенного контроля имущество и деньги.

У него было обнаружено 592 990 евро, 120 102 доллара США и два изумруда. Он передвигался на автомобиле BMW X6 PMV, формально принадлежащем жене. Это имущество и средства были приобретены преступным путем во время его работы на должности директора государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в Службе безопасности Украины.

В результате его задержали правоохранители Сербии за нарушение ст. 86 Закона Республики Сербия "О предотвращении отмывания средств" и ст. 12 Закона Республики Сербия "О таможенном деле". Чтобы избежать ответственности, бывший чиновник решил подделать официальные документы, чтобы создать ложное представление у сербских правоохранительных и судебных органов о законности происхождения средств и имущества. Он вступил в сговор с другими лицами и организовал изготовление фальшивых документов, в частности договора займа (возвратной финансовой помощи), якобы заключенного между его отцом и третьим лицом, а также акта предоставления средств к этому договору.

Получив от сообщников пакет поддельных документов, он передал их Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в сербском городе Ниш. Впоследствии правоохранители Сербии и ГБР доказали факт подделки этих документов и передали их сербскому суду.

Бывшему начальнику ГУ ВБ СБ Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Его обвиняют в организации подделки официальных документов, которые выдаются или удостоверяются лицами, имеющими право на их выдачу или удостоверение, и которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью использования их поддельщиком или другим лицом.

Что известно об Андрее Наумове?

Долгое время Андрей Наумов работал в Генеральной прокуратуре, а позже – в Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. В 2018 году занял должность директора ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". С лета 2019 года по июль 2021 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ.

В преддверии российского вторжения в Украину Наумов уехал из страны. Во время вторжения РФ в феврале 2022 года он помог россиянам захватить Чернобыльскую АЭС. С сентября 2023 года скрывался от правосудия в Сербии, где позже был осужден.

Напомним, что в Сербии Высший суд города Ниш приговорил бывшего генерала Службы безопасности Украины, возглавлявшего Главное управление внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к лишению свободы по обвинению в отмывании денег. "Правая рука" Баканова должен был провести в сербской тюрьме один год.

Однако уже в начале декабря 2023 года Наумов вышел из сербской тюрьмы. Из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать страну.

14 февраля 2024 года Апелляционный суд сербского города Ниш отменил приговор первой инстанции, который приговаривал Наумова к одному году лишения свободы за отмывание денег и направил дело в суд Ниша для принятия нового решения.

В ГБР расследуют два производства, касающиеся мошенничества и злоупотребления властью во времена, когда Наумов руководил Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения. Сам экс-чиновник СБУ обвинение отвергает.

Украина объявила его в международный розыск и просила Сербию об экстрадиции, однако Белград отказал, считая дела в Украине "политическим преследованием", а возможное возвращение таким, которое якобы может угрожать безопасности Наумова.

3 мая 2024 года ГБР сообщило о подозрении в незаконном обогащении экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову. У бывшего должностного лица выявили необоснованные активы на общую сумму 32,7 млн грн.

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