УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Эксдепутат "Слуги народа" приговорен к 5 годам заключения: что он натворил. Фото

Надежда Данищук
Расследования
1 минута
4,2 т.
Эксдепутат 'Слуги народа' приговорен к 5 годам заключения: что он натворил. Фото

Высший антикоррупционный суд отправил в тюрьму эксдепутата Полтавского областного совета от "Слуги народа" Александра Смирнова. В то же время, суд оправдал двоюродную сестру осужденного Татьяну Полишко, которая также проходила по делу как фигурантка.

Смирнов получил пять лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал NABU Daily by Олег Новиков.

Бывшего депутата Полтавского областного совета разоблачили на завладении 100 тысячами гривен, предназначенных для выплаты денежной помощи на лечение.

Эксдепутат "Слуги народа" приговорен к 5 годам заключения: что он натворил. Фото

По версии обвинения, Смирнов привлек свою двоюродную сестру Татьяну Полишко для того, чтобы оформить на нее эти средства и таким образом завладел деньгами.

По делу также обвиняли консультант отдела по вопросам обеспечения деятельности руководства исполнительного аппарата Полтавского облсовета Марину Диденко, но она пошла на соглашение с прокурором и сотрудничала.

Ей назначен наказание в виде 5 лет условного заключения с запретом сроком на 1 год занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, кроме выборных должностей.

При этом Диденко был освобожден от основного наказания под испытательный срок в два года.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен. Ему назначили залог в размере 10 миллионов гривен с определенными обязательствами.

Только проверенная информация у нас в Telegram -канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!