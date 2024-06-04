Эксдепутат 'Слуги народа' приговорен к 5 годам заключения: что он натворил. Фото

Высший антикоррупционный суд отправил в тюрьму эксдепутата Полтавского областного совета от "Слуги народа" Александра Смирнова. В то же время, суд оправдал двоюродную сестру осужденного Татьяну Полишко, которая также проходила по делу как фигурантка.

Смирнов получил пять лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал NABU Daily by Олег Новиков.

Бывшего депутата Полтавского областного совета разоблачили на завладении 100 тысячами гривен, предназначенных для выплаты денежной помощи на лечение.

По версии обвинения, Смирнов привлек свою двоюродную сестру Татьяну Полишко для того, чтобы оформить на нее эти средства и таким образом завладел деньгами.

По делу также обвиняли консультант отдела по вопросам обеспечения деятельности руководства исполнительного аппарата Полтавского облсовета Марину Диденко, но она пошла на соглашение с прокурором и сотрудничала.

Ей назначен наказание в виде 5 лет условного заключения с запретом сроком на 1 год занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, кроме выборных должностей.

При этом Диденко был освобожден от основного наказания под испытательный срок в два года.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен. Ему назначили залог в размере 10 миллионов гривен с определенными обязательствами.

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