Эксчиновника Нацполиции, который конфликтовал в Goodwine, видели в компании скандального Тищенко. Фото

Эксработник департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Виталий Манасян, освобожденный от должности после ссоры в киевском ресторане "Goodwine", засветился в компании одиозного нардепа Николая Тищенко. Их видели вместе в декабре 2023 возле одного из столичных заведений.

Об этом свидетельствует фотография, которую опубликовал в Facebook журналист Михаил Ткач. Он также добавил, что не удивлен такой компании.

"Не мог понять – откуда мне знакомо лицо героя Гудвайна уже бывшего оперативника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталия Манасяна.

Оказывается, мы снимали Манасяна в компании народного депутата Николая Тищенко в декабре прошлого года возле одного знаменитого столичного заведения. Не удивлен", – пишет Ткач.

Виталий Манасян стал известен 21 апреля после конфликта в ресторане Goodwine в Киеве с другим клиентом. Предприниматель Максим Шкиль сообщил, что забронировал столик в заведении, но Манасян занял его, заявив: "Здесь буду сидеть я". Это привело к конфликту между ними, во время которого милиционер использовал нецензурные слова, а его спутница угрожала: "Вы даже не представляете, кто мы".

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины оперативно отреагировала на этот скандал и Виталий Манасян был лишён своей должности.

Напомним, что бывший сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян, уволенный после конфликта в ресторане "Гудвайн", владеет "скромными" декларациями без недвижимости и транспортных средств, при этом Виталий Манасян разъезжает на дорогом суперкаре.

Ранее сообщалось, что некоторые народные депутаты Украины во время полномасштабного вторжения скупают новые элитные автомобили. Среди отличившихся дорогими приобретениями – одиозный Николай Тищенко из "Слуги народа", Вадим Ивченко из "Батькивщины", а также представитель "Доверия", кондитерский магнат Геннадий Вацак.

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