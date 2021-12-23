Экс-разведчик рассказал, как украинские спецслужбы уничтожили танковое подразделение РФ

В 2018 году украинским спецслужбам удалось уничтожить танковое подразделение Российской Федерации. Для этого они нашли человека, который заминировал боевые машины.

О деталях спецоперации рассказал украинский разведчик, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Червинский. Видео его интервью опубликовано на YouTube-канале "Христя".

По словам Червинского, 18 ноября 2018 года на территории Торецкого полигона стояло российское танковое подразделение из 10 танков. Среди этих боевых машин был один экспериментальный российский танк Т-72, оборудованный более высокими технологическими деталями, в частности, приборами ночного видения и автоматического прицеливания.

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Экс-разведчик объяснил, что этот танк отправили в боевые условия для эксперимента – ВСУ РФ хотели посмотреть, как он ведет себя в бою.

"Мы нашли человека, который зашел с нашей территории на ту сторону, заминировал все эти 10 танков и взорвал их. Эта информация есть в прессе", – отметил Червинский.

Напомним, ранее Червинский рассказал, что из структуры Службы безопасности Украины уволили руководство разведывательного раздела, расследовавшего агентурную деятельность России во временно оккупированном Донецке. В настоящее время работа в этом направлении остановлена.

Самого Червинского уволили после спецоперации по задержанию фигуранта по делу об аварии малайзийского самолета Boeing 777, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха. Разведчик предположил, что это сделали по приказу российского президента Владимира Путина, якобы требовавшего передать Цемаха России в обмен на украинских моряков.

Журналист Юрий Бутусов со своей стороны добавил, что после увольнения офицеров из донецкого подразделения на этой территории не уничтожили ни одного из главарей террористов. Он отметил, что сейчас разведчики вынуждены впервые рассекретить свои личности, потому что надежды на власть больше нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего террориста ДНР Владимира Цемаха из временно оккупированного Донецка вывозили в бессознательном состоянии. Вместе с ним удалось спокойно пересечь несколько блокпостов боевиков.