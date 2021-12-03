С 2019 года вся разведывательная работа по ОРДЛО остановлена, – разведчик

Из структуры Службы безопасности Украины уволили руководство разведывательного раздела, расследовавшего агентурную деятельность России во временно оккупированном Донецке. В настоящее время работа в этом направлении остановлена.

Об этом рассказал украинский разведчик, полковник запаса ВСУ Роман Червинский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 3 декабря. Он руководил спецоперацией по задержанию фигуранта дела об аварии малайзийского самолета Boeing 777, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха.

"Структура раздела работала так: каждое подразделение отвечало за свое направление. Это направление руководствовалось отделом, который отвечал за Донецк. Его руководство уволено: руководителя заставили уволиться, заместитель перевелся. Работа не осуществляется. Все остановлено. Мы не понимаем, почему", – сказал Червинский.

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Самого Червинского уволили после спецоперации по задержанию Цемаха. Разведчик предположил, что это сделали по приказу российского президента Владимира Путина, якобы требовавшего передать Цемаха России в обмен на украинских моряков.

"Три месяца я пытался получить доступ к руководству СБУ с целью выяснить причину моего отстранения от должности, от руководства подразделением, которое в течение 5 лет было ключевым в структуре СБУ. Он руководил всем противодействием агентурной деятельности на территории Украины, которая надвигалась из России через оккупированные Донецк и Луганск. Увольнение произошло после наиболее успешной спецоперации в Украине. Это удивляет", – отметил разведчик.

Журналист Юрий Бутусов со своей стороны добавил, что после увольнения офицеров из донецкого подразделения на этой территории не уничтожили ни одного из главарей террористов.

"Во время его руководства (Червинского. – Ред.) были уничтожены такие главари "ДНР", как Захарченко, Моторола, Гиви. После того как отстранили этих офицеров, с конца 2019 года ни один террорист на оккупированных территориях не был уничтожен. Перестали происходить все события. Ни одного террориста не вывезли в Украину", – сказал Бутусов.

Журналист добавил, что сейчас разведчики вынуждены впервые рассекретить свои личности, потому что надежды на власть больше нет.

"В этом самая большая опасность: не работает закон и отсутствует ответственность власти, у власти нет уважения к тем людям, которые защищают страну", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего террориста "ДНР" Владимира Цемаха из временно оккупированного Донецка вывозили в бессознательном состоянии. Вместе с ним удалось спокойно пересечь несколько блокпостов боевиков.