Экс-директору 'Борисполя' Дыхне присудили 5 лет лишения свободы: почему решение ВАКС противоречит верховенству права

Защита бывшего директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне подала апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), согласно которому ему присудили 5 лет заключения в деле о злоупотреблении служебным положением. По мнению адвокатов Дыхне, решение ВАКС противоречит верховенству права и защищает советские принципы института собственности.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении компании "Миллер", представляющей интересы бывшего директора "Борисполя". Защита Дыхне потребовала полного пересмотра доказательств из-за неполноты и вынесения оправдательного приговора.

По мнению адвокатов, НАБУ, САП и ВАКС три года занимались делом, которое должно рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства.

В первую очередь, в деле отсутствует коррупция как таковая. Как определено в самом решении ВАКС, ни Дыхне, ни руководитель службы арендных отношений аэропорта Олеся Левочко (ВАКС присудил ей 4 года) никакой выгоды не получали.

"Упоминание о коррупции отсутствует в материалах обвинения. Ее даже не пытались доказать. Суд даже не пришел к выводу, что Евгений Дыхне совершал какие-то действия в свою пользу, получая, например, "откат". Не было такого, это даже не доказывалось, даже не расследовалось", – сказал на брифинге партнер, руководитель криминальной практики "Миллер" Алексей Носов.

В свою очередь адвокат Леси Левочко Артем Крикун-Труш заявил, что ВАКС "подменяет представление о том, что является ценностью".

"Суд оставляет без внимания тот факт, что если бы не предварительные договоры, аэропорт бы не получал никаких доходов. Поэтому для оценки экономической составляющей нужно сравнивать предварительные договоры не с ценой на конкурсе через два года, а с нулем", – пояснил юрист.

А Леся Левочка рассказала на брифинге, что детективы НАБУ появились в аэропорту "Борисполь" летом 2019 года. Она и ее подчиненная были вызваны в приемную генерального директора, чтобы всячески помогать детективам, которые интересовались проблемами аэропорта, в том числе арендой.

"В сентябре 2020 года в 7 утра меня вызвали на обыск в квартиру, где я не проживала. Ничего там не нашли. Вручили мне подозрение и вызвали на допрос в этот же день на 15 часов", – рассказала руководитель службы арендных отношений аэропорта.

Затем, по ее словам, начались склонения к соглашению со следствием с тем, что она дала показания на Евгения Дыхне, хотя никаких указаний он ей не давал, а между ней и гендиректором всегда был по субординации еще один руководитель. Также началось психологическое давление: угрозы вызвать на допрос ее детей и отстранить ее от работы.

"Я имею большое уважение к НАБУ как органу и имею большую надежду, что в свое время там будет проведен аудит по соблюдению детективами норм этики и морали. А этот конкретный случай является поведением конкретного детектива, а не нормой поведения НАБУ", – говорит Леся Левочко.

Как отмечает защита по делу, решение ВАКС является "процессуальной аппликацией" из цитат ученых, чтобы скрыть отсутствие доказательств состава преступления.

Так, суд считает, что Дыхне при пособничестве Левочко якобы воспользовался знанием о некомпетентности работников Фонда госимущества, которые должны были проводить конкурсы на аренду площадей, хотя сам признал некомпетентность семи членов комиссии Фонда.

Коллегия судей констатирует, что между Дыхном и Левочко были ординарные отношения руководителя и подчиненной, однако квалифицирует их как сговор. По мнению суда, Борисполь перечислял 70% арендной платы от предварительных договоров в бюджет с целью создать видимость легальности этих денег.

"Получается, что наша новая антикоррупционная вертикаль, построенная по новым демократическим принципам, в стиле ОБХСС защищает социалистическую собственность от того, чтобы ее эффективные менеджеры не нарушили. У меня разрыв шаблона. С одной стороны мы говорим, что у нас либеральная рыночная экономика, а с другой требуем действовать как в совке, самый известный мне совок – аэропорт Минска – сам распоряжается своими площадями, а "Борисполь" – нет", – объяснил позицию сам Евгений Дыхне.

Однако суд исключил аргумент об архаичности законодательства об аренде.

Решение ВАКС прямо противоречит принципу верховенства права, имеющему приоритет над верховенством закона –"закона, которому нужен аудит качества, как и неотложный аудит kpi НАБУ", отмечают адвокаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 марта ВАКС вынес приговор, которым признал Евгения Дыхне и Лесю Левочко виновными в злоупотреблении служебным положением. Адвокаты Дыхне сразу сообщили, что будут подавать апелляцию.

– Решение суда вызвало резонанс, прежде всего из-за того, что Дыхне возглавил "Борисполь" в 2014 году с убытком 500 млн грн, а уже в 2017 году прибыль аэропорта составила 1,7 млрд гривен. Также "Борисполь" вдвое увеличил пассажиропоток, удвоил отчисления в бюджет, вошел в число крупнейших налогоплательщиков Украины и стал занимать первые места в рейтинге роста аэропортов по версии ACI Europe.