''Коррупция'' без коррупции: почему на самом деле ''Борисполь'' не понес ущерб из-за Дыхне

В среду, 1 марта, коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым признала экс-руководителя аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне и начальника службы арендных отношений виновными в злоупотреблении служебным положением. Приговор еще не вступил в силу, и адвокаты Дыхне сразу сообщили, что будут подавать апелляцию.

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За что именно судят Дыхне

Партнер юридической компании "Миллер", адвокат Алексей Носов исследовал 10 000 страниц дела за два года, и заявляет, что в деле о коррупции, которое сегодня решалось в ВАКС, коррупции нет.

Евгений Дыхне, будучи и.о. гендиректора аэропорта "Борисполь", в 2016 году подписал договоры, по которым площади аэропорта передавались потенциальным арендаторам на время, пока Фонд госимущества проводил конкурс. Фонд – распорядитель не торопливый, не работающий по KPI в виде сроков, и конкурсы по договорам, которые сегодня стали роковыми для Дыхне, длились около двух лет. Это означает, что два года пассажиры аэропорта не получали бы услуги в неработающих заведениях, а сам аэропорт должен платить покрытие эксплуатационных расходов на не арендованных площадях вместо того, чтобы получать поступления от арендных платежей.

Аналогичные договоры подписывали все директора "Борисполя", начиная с 2011 года, потому что проблема возникла не вчера, а ее решение придумал не Дыхне. Их было подписано около 150 человек.

За управление Дыхное аэропорт "Борисполь" вдвое нарастил пассажиропоток и вышел из финансового ущерба в большой плюс: в 2016 году прибыль составила 1,7 млрд грн.

При этом его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что нанесло свыше 15,7 млн грн ущерба, то есть в совершении преступления по ч.2 ст.364 УКУ.

Основания для апелляции

Алексей Носов обращает внимание, что в извлечении неправомерной выгоды самого Евгения Дыхне не обвиняют. То, что какого-либо его личного интереса по этому делу не определено и в решении суда.

"Сегодня на речи в суде Евгений Дыхне, исповедующий бизнес-подходы в управлении госпредприятиями, подчеркнул, что действовал исключительно в интересах аэропорта "Борисполь". Мы уважаем решение суда, но будем подавать апелляцию. Мы доказали отсутствие причинно-следственных связей между действиями Евгения Дыхне и продолжительностью конкурсов, подтвердили факты получения предприятием доходов от заключения договоров, увеличения пассажиропотока и улучшения инфраструктуры в период работы Евгения Дыхне, но это уже должно обратить внимание законодателей на то, как архаичность законодательства о государственных предприятиях вредит государству. — на то, как громкие обвинения могут ломать репутацию и карьеру. Я рад, что это дело вызвало резонанс и многие сейчас публично выражают нам поддержку", — комментирует Алексей Носов.