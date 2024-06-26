Экс-чиновник 'Укрэнерго' разворовывал бюджетные средства на закупки бронежиллетов: что ему грозит

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачили бывшего главу Департамента "Укрэнерго". Его подозревают в хищении бюджетных средств на закупку бронежилетов.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Задержанному грозит 6 лет заключения.

В ведомстве отмечают, что речь идет об экс-руководителе одного из Департаментов госпредприятия, который весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Для реализации сделки бывший чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции. Кроме того, "подрядчики" никогда не занимались изготовлением бронежилетов.

По данным следствия, у этой фирмы чиновник "Укрэнерго" приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения за вдвое завышенной суммой. Таким образом это привело к ущербу для бюджета более 10 млн грн.

По материалам Службы безопасности и НАБУ задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия".

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, что во вторник, 25 июня, стало известно омэра Мукачева Андрея Балоги и главы Мукачевского райсовета Михаила Ланьо , известного в некоторых кругах по прозвищу "Блюк". Их подозревают в коррупционной схеме продаж местного стадиона, в результате которой община потеряла более 70 млн грн.

О том, как бывшие враги стали "дорогими друзьями" и взяли под полный контроль второй по размерам город Закарпатья, читайте в материале OBOZ.UA.

Также, 25 июня, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении пяти участников организованной группы, завладевших деньгами "Укрзализныци". Речь идет о сумме в 17,1 млн грн – деньги были направлены на ремонт путевых машин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!