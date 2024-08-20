Экс-чиновник "Укрэнерго" разворовывал бюджетные средства на закупке бронежилетов: его пособнику сообщили о подозрении

Официальное подозрение получил пособник чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", разоблаченного на растрате государственных средств. Схему злоумышленники организовали на закупке бронежилетов по завышенным ценам в начале полномасштабного вторжения – весной 2022 года.

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Подозрение объявили детективы Национального антикоррупционного бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В САП заявили, что начальник департамента НЭК "Укрэнерго" пролоббировал выгодную для себя закупку. В результате предприятие-поставщик получило более чем 10 миллионов гривен "навара".

Следствием установлена ​​причастность к преступлению доверенного лица чиновника. Он занимался непосредственно реализацией бронежилетов, договаривался с представителями энергетической компании и других ведомств.

Фигуранта подозревают в нарушении ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. По вызову к детективам лицо не явилось (по состоянию на 20 августа скрывается от органа досудебного расследования), поэтому подозрение уведомлено в порядке ст. 135, 278 УПК Украины.

В НАБУ уточнили, что начальник департамента безопасности "Укрэнерго" отвечал за проверку поставщиков и выбор самых выгодных предложений. Именно он обеспечил контракт компании, которая продавала бронежилеты по цене вдвое выше рыночной.

"Более того, этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не осуществлял производство подобной продукции", – рассказали следователи.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, задержанному чиновнику "Укрэнерго" (теперь уже бывшему) грозит шесть лет заключения. Закупка бронежилетов по значительно завышенной цене проходила в марте – апреле 2022 года.

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