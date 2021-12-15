На Черкасщине умерла 5-месячная девочка, пока мать пьянствовала: еще двух детей отдали бабушке-инвалиду

15 декабря в Каменке Черкасской области умерла пятимесячная девочка, мать которой в другой комнате распивала алкогольные напитки вместе с компанией друзей. У женщины есть еще двое детей, шести и трех лет, их временно отдали бабушке с инвалидностью.

Об этом написала в городской группе в Facebook депутат местного совета Наталья Клименко. В первую очередь она осудила даже не горе-мать за образ жизни, несоответствующий проживанию вместе с малолетними детьми, а органы опеки.

"Вопросы к полиции и органам службы детей нашего ОТГ: нужно, чтобы у нас произошла какая-то трагедия, чтобы вы зашевелились и обратили внимание на действия вот таких семей?! К вам же обращалась бабушка этих деток, вы знали, что эту мать уже лишили прав на старшую дочь?!", – обозначила депутат.

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Обстоятельства и причину смерти малышки выяснят органы судмедэкспертизы. Пока остается неизвестным, от переохлаждения или громких рыданий, переросших в истерику, скончался младенец. Матери грозит уголовное преследование и тюремный срок.

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