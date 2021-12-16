Виновата ли мать? На Черкащине скончалась 5-месячная девочка: версии трагедии отличаются

В городе Каменка Черкасской области умерла 5-месячная девочка. Она плакала ночью, потом кашляла, а ближе к утру перестала дышать. Маму этого ребенка ранее уже лишали родительских прав на старшую дочь. А знакомые рассказывают, что женщина любит злоупотреблять алкоголем.

При этом правоохранители следов насильственной смерти не обнаружили. Хоть они открыли уголовное производство, однако пока что допускают, что мог произойти несчастный случай.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла рано утром в среду, 15 декабря. Об этом сообщила местный депутат Наталья Клименко. "Мать, которая отдавала преимущество отдыху в пьяном угаре, потеряла дочь навсегда", – написала она.

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Депутат предположила, что младенец мог умереть от переохлаждения или захлебнуться во время крика.

В семье есть еще двое детей 3 и 6 лет, их передали бабушке с инвалидностью. А у Клименко возникли вопросы и к полиции, и к органам опеки детей. По ее словам, женщина уже обращалась к ним за помощью, однако никакой реакции якобы не последовало.

"Вы же знали, что эту мать уже лишили прав на старшую дочку. Почему вашим ответом на ее просьбы о помощи было: "Ничего же не произошло, не беспокойте нас, потому что и так много работы"? Теперь произошла смерть ребенка, и вы привозите к бабушке детей, опускаете глаза, не зная, что сказать этой женщине, оправдывая ваше нежелание помочь ей, когда еще можно было это сделать", – написала депутат.

Начальник службы по делам детей городского совета Каменки Ирина Коновалова заявила, что в семье произошел несчастный случай.

"Как рассказала мама, накануне она легла спать после 22 часов, дочка уже спала. Примерно в 4 часа утра девочка заплакала, мама ее покормила и она заснула. Около 6 часов ребенок начал кашлять, она положила ее на бочок. Дочка засопела, потому что у нее был насморк. А минут через 20-30 она услышала, что ребенок перестал дышать. Она сразу позвонила в скорую", – говорит она.

Но вот люди, которые знают эту семью, называют ее неблагополучной. Говорят, что мама Татьяна Роман сильно пьет и время от времени у женщины появляются все новые сожители. Местные рассказывают, что дети живут в ужасных условиях, в доме полная антисанитария.

"В ту ночь дочка не лежала с ней в постели, как она говорит. Люди, которые были там, рассказывают, что ребенок плакал в коляске, а к ней никто не подходил. И уже утром оказалось, что она умерла", – возразила депутат Клименко.

У Татьяны есть еще старшая дочка, однако женщину уже давно лишили родительских прав на нее. "Несколько лет назад, когда они еще жили в районе, соцслужбы по решению суда забрали ребенка и передали в другую семью. Сначала родительских прав мать не лишали, она могла общаться с дочерью. Но потом, когда мать ждала уже второго ребенка, она сама написала заявление на лишение прав, поскольку содержать двух детей не могла", – поясняет Коновалова.

Также в службе по делам детей подтвердили, что бабушка действительно обращалась к ним. "Когда Татьяна с детьми живет в доме у матери, то все у них хорошо. Как только женщина находит себе жениха и уходит к нему, бабушка начинает звонить, говорить, что дочь пропала, найдите. Сейчас две девочки находятся у нее. Но она против того, чтобы дочь лишали родительских прав", – говорит Коновалова.

По ее словам, сейчас сама бабушка ничего комментировать не хочет, утверждая, что ей якобы запретили об этом говорить. Хотя ранее женщина говорила знакомым, что никак не может повлиять на Татьяну, которая просто забирала детей и уходила пьянствовать к друзьям. Именно поэтому она оббивала пороги социальных служб и полиции, чтобы хоть как-то образумить дочь.

В социальной службе уверяют, что Татьяна была в доме у брата, где и случилась трагедия. "Я спросила у нее: "Ты пила?" Она сказала, что выпила бутылку пива. Внешне она не была пьяной. Теперь если полиция откроет дело о злостном невыполнении родительских обязанностей, то будем решать вопрос о дальнейшей судьбе детей", – говорит чиновница.

В исправление Татьяны никто не верит. Говорят, что она обещала исправиться еще когда у нее забрали первую дочь. Но вот теперь дело дошло до смертельной трагедии.

В полиции Черкасской области OBOZREVATEL подтвердили, что открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

"Следственно оперативная группа выезжала на место. Они осмотрели ребенка, следов насильственной смерти не обнаружили. После вскрытия и судебно-медицинской экспертизы стало ясно, что девочка задохнулась рвотными массами", – пояснила спикер Зоя Вовк.

В четверг, 16 декабря, ребенка похоронили.

К сожалению, в Украине уже далеко не первый случай, когда дети из неблагополучных семей гибнут, так и не дождавшись помощи от служб, которые обязаны защищать их и следить, что происходит в семьях. И вовремя принимать решение об изъятии детей из таких семей.

Недавно на Закарпатье отчим забил до смерти 10-летнюю падчерицу, а мать ее даже не защищала. Еще до трагедии родной отец пытался через соцслужбы и полицию забрать девочку, однако на помощь к нему так никто и не приехал.

А в Днепропетровской области в больницу поступила 3-летняя девочка, ее жестоко избили в семье. В селе подозревают, что сделал это ее отчим, а мать его покрывает.