Ехала на красный: в Черкассах водитель сбила двух детей на пешеходном переходе. Фото

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей. По предварительным данным, водитель автомобиля проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и наехала на малолетних пешеходов.

Пострадавших девочек госпитализировали для медицинского осмотра. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Авария произошла вчера около 08:00 на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Благовестной. По предварительной информации правоохранителей, 37-летняя водитель автомобиля Chevrolet Trax проехала перекресток на красный свет светофора.

В этот момент двое малолетних пешеходов переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадали две девочки в возрасте 8 и 10 лет.

Детей доставили в больницу для медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

