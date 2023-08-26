'Услышал скрежет металла': очевидцы рассказали об авиакатастрофе в Житомирской области, в которой погиб 'Джус' и еще два летчика. Видео

25 августа в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа, в результате которой погибли трое украинских пилотов. Самолеты упали в огороды частных домов.

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Очевидцы рассказали о моменте падения. Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода".

Местный житель Руслан отметил, что самолеты стали не управляемыми еще в воздухе. По его словам, они во время полета как-то затронули друг друга.

"Я услышал сначала их звуки, что они вылетели, звук двигателя. Услышал скрежет металла. Поднял голову и увидел, как у него выстреливает стекло. И увидел, что они начинают вертеться, уже не управляемые. Один под острым углом шел, другой упал возле улицы. Я так понимаю, что они не разминулись, однажды в воздухе друг друга зацепили", – рассказал он.

Еще одна свидетельница по имени Лидия отметила, что самолеты летели на расстоянии, но в какой-то момент начали приближаться друг к другу и после этого рухнули.

Другой мужчина добавил, что сначала услышал взрыв.

"Вижу в небе два самолета, пламя, дым, и падают… Видел раненого пилота", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Заявляется, что во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, погибли три украинских пилота.

– Одним из погибших был известный летчик Андрей Пильщиков ("Джус"). Имена еще двух пилотов пока не раскрываются, как и детали инцидента. Данные о случившемся были обнародованы только на следующий день после трагедии.

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