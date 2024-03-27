Двум областным депутатам от 'Батькивщины' сообщили о подозрении: пытались подкупить начальника Сумской ГВА. Фото

Двое депутатов Сумского областного совета предлагали взятку главе региональной ГВА за объединение больницы путем присоединения к ней других медучреждений. Им сообщено о подозрении в предложении и предоставлении 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Отмечается, что объединение двух медицинских учреждений обеспечило бы увеличение финансирования. Кроме того, в должности руководителя этой объединенной больницы осталось бы одно из лиц, который и предлагал взятку. Подозреваемые обещали предоставлять должностным лицам военной администрации 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования вновь созданного медучреждения. При передаче первого транша в размере 50 тысяч долларов США депутатов задержали "на горячем".

Имена задержанных НАБУ и САП не разглашают, но, как сообщил журналист Олег Новиков, речь идет о депутатах Сумского облсовета от партии "Батькивщина" Магомеда-Шарипа Галаева и Владимира Поцелуева. Поцелуев - главный врач коммунального некоммерческого предприятия "Клиническая больница Святого Пантелеймона" Сумского городского совета. Их подозревают в предложении и предоставлении 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды главе Сумской городской военной администрации Алексею Дрозденко.

Ранее стало известно о том, что в Сумской области разоблачили двух местных депутатов, которые за 100 тысяч долларов США пытались подкупить начальника Сумской городской военной администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении городского головы Сум Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета по подозрению в получении взятки на сумму 2,13 миллиона гривен. Деньги подозреваемые требовали за "несоздание искусственных помех".

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