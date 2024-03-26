НАБУ и САП завершили расследование по коррупционному делу против мэра Сум: что дальше

25 марта 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении городского головы Сум Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета по подозрению в получении взятки на сумму 2,13 миллиона гривен. Деньги подозреваемые требовали за "несоздание искусственных препятствий".

Об этом сообщили в пресс-службах НАБУ и САП. "В рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица требовали неправомерной выгоды за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием", – говорится в сообщении .

За период с ноября 2022 по октябрь 2023 следствие фиксировало получение лицами неправомерной выгоды в общей сумме 2 130 000 гривен. 2 октября 2023 года мэр города и директор Департамента был задержан "на горячем" сразу после получения третьей части оговоренных средств – 1 430 000 гривен.

На следующий день НАБУ и САП им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

В настоящее время детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по поручению прокурора открыты материалы дела для ознакомления стороной защиты.

Следует отметить, что в "большую политику" и кресло мэра Сум Лысенко привела лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко: он возглавлял Сумскую областную организацию этой политсилы и именно от нее выдвигался на выборах городского головы.

Примечательно, что это далеко не первая попытка Лысенко улучшить собственное материальное положение: раньше он уже фигурировал по делу о коррупции.

6 октября мэра Сум Александра Лысенко отпустили из-под стражи в связи с внесением залога 5 октября. Ее сумма составляла 3 миллиона гривен.

9 октября 2023 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы Александра Лысенко, разоблаченного на получении взятки. Он вместе с директором Департамента инфраструктуры Сумской области Александром Журбой требовали деньги от местных предпринимателей, занимавшихся вывозом мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!