За $100 тыс. пытались подкупить начальника МВА: в Сумской области 'на горячем' поймали двух депутатов облсовета. Фото

В Сумской области разоблачили двух местных депутатов, которые за 100 тысяч долларов США пытались подкупить начальника Сумской городской военной администрации. При передаче первого транша в размере 50 тыс. долл. США депутатов задержали "на горячем".

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ, а также НАБУ и САП. Один из подозреваемых, кроме депутатства, занимает также должность главврача местного медицинского учреждения.

Следствием установлено, что депутаты предложили 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды начальнику Сумской городской военной администрации.

Эти деньги были переданы в обмен на объединение двух медицинских учреждений, что привело бы к увеличению финансирования, а также за оставление в должности главного врача вновь учреждения лица, которое совершило подкуп.

Депутаты также обещали должностным лицам военной администрации процент бюджетного финансирования нового медицинского учреждения.

Предварительная правовая квалификация действий задержанных – статья 369 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу наказываются штрафом от пятисот до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос о сообщении депутатам о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении городского головы Сум Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета по подозрению в получении взятки на сумму 2,13 миллиона гривен. Деньги подозреваемые требовали за "несоздание искусственных препятствий".

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