Двойное убийство в Тернополе: полиция задержала преступника, зарезавшего супругов–пенсионеров. Фото и видео

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что полицейские Тернопольщины задержали подозреваемого в совершении двойного убийства. Муж зарезал супругов пенсионеров

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Об этом сообщили в региональной полиции. Трагедия произошла 26 ноября.

Отмечается, что супруги Тернополя с признаками насильственной смерти в собственном доме обнаружила родная сестра погибшей. Оперативники при силовой поддержке спецназовцев КОРД разоблачили злоумышленника. Ему грозит пожизненное заключение.

"Сообщение о ножевом ранении и смерти супругов на улице Девичьей в Тернополе в дежурную часть полиции поступило 26 ноября в 8:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа ГУНП в Тернопольской области, специалисты-криминалисты, судмедэксперт и специалисты отдела криминального анализа" – говорится в сообщении правоохранителей.

Как выяснили полицейские, заявительница пришла к родственникам, чтобы убедиться, что все хорошо, поскольку их дочь не смогла дозвониться родителям. Когда она вошла в дом, то увидела тела погибших, а рядом – неизвестного. Злоумышленник напал на неожиданную гостью и ранил ее ножом. Женщине удалось вырваться и позвать на помощь, а нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу.

Оперативники обследовали место преступления, опросили соседей, проверили маршрутные автобусы и такси, проезжавшие мимо происшествия. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили личность предполагаемого убийцы.

27 ноября полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления житель Тернополя 1987 года рождения. Во время обыска у мужчины обнаружили и изъяли вероятные орудия убийства. А именно, несколько тысяч гривен и евро, гранату и мобильные телефоны пострадавших.

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники полиции установили, что нападавший был знаком с погибшим. В тот день он ворвался в дом с целью "наживы", и напал на супругов с ножом, нанеся смертельные ранения.

Злоумышленнику следователи объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и п. 9 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство с целью скрыть уголовное правонарушение") п. 1 час. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство двух или более человек") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 26 ноября 2024 года в Тернополе в районе Восточный на улице Девичьей трагически погибли муж и его жена. Правоохранители сразу начали расследование и устанавливать все детали инцидента.

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