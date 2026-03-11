Два дня не обращалась к медикам: в Одесской области мать приговорили к 10 годам тюрьмы за избиение до смерти 1,5-летнего сына

В Одесской области суд назначил 10 лет тюрьмы матери, которая избила своего 1,5-летнего ребенка. После инцидента женщина два дня не обращалась за медицинской помощью к медикам.

От полученных травм мальчик, к сожалению, погиб. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Детали дела

По информации следствия, в апреле 2025 года женщина находилась дома со своим сыном. Раздраженная его плачем, она несколько раз ударила мальчика по лицу и шее и сжимала его голову, в результате чего ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Несмотря на высокую температуру и признаки тяжелого поражения мозга, горе-мать не обращалась за медицинской помощью, и только через два дня мальчика госпитализировали, но из-за тяжелых травм он умер.

Вместе с тем эксперты также обнаружили устаревшие переломы плечевой и локтевой костей, что свидетельствует о предыдущих травмах.

Приговор суда

По словам руководителя Березовской окружной прокуратуры, во время досудебного расследования женщина признавала вину, но в суде стала утверждать, что ребенок якобы упал с кровати.

Он добавил, что ее вина полностью подтверждается многочисленными доказательствами, в частности результатами следственного эксперимента, выводами экспертиз и показаниями очевидцев.

"Суд признал 27-летнюю жительницу Одесской области виновной в причинении тяжких телесных повреждений своему малолетнему сыну, которые привели к его смерти (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Она приговорена к 10 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее одесские правоохранители сообщили о подозрении 50-летней женщине, которая, вероятно, избила своего трехмесячного внука. На теле младенца обнаружили многочисленные синяки и царапины. Об избиении ребенка сообщила 22-летняя мать малыша, которая ушла из дома и оставила сына с нетрезвой бабушкой.

Как писал OBOZ.UA, в Харькове задержали 40-летнюю женщину, которая до смерти забила трехлетнего пасынка. Злоумышленница пыталась скрыть следы жестокого преступления и преподнесла избиение ребенка как "несчастный случай".

