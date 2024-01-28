Думал, что это зверь: на Тернопольщине охотник случайно застрелил мужчину. Фото

В Тернопольской области в поле близ Курников 27 января около 6 часов утра 58-летний житель случайно застрелил неизвестного мужчину. Он объяснил, что думал, что это зверь.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Тернопольской области. Полицейские установили, что житель Тернопольского района вместе со знакомым выехали в поле для пристрелки приобретенного ружья.

Заметив вдали неизвестный объект, мужчина принял его за зверя и однажды выстрелил. Однако, когда подошли поближе, то увидели мертвого человека. После этого он позвонил в полицию.

Погибшим оказался 51-летний житель села Курники.

Оружие, из которого выстрелил фигурант, принадлежало его товарищу и официально зарегистрировано.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) УК Украины. Решается вопрос о задержании фигуранта в соответствии со статьей 208 УПК.

Напомним, во Львовской области в одном из лесных массивов на территории Стрыйского района мужчина случайно застрелил племянника во время охоты. По словам охотника, они с родственником охотились на дичь, в темноте он перепутал его со зверем. Пуля попала мужчине в шею, причинив телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

В Сумской области, возле села Боромля, во время охоты мужчина случайно застрелил своего товарища. 28-летний мужчина скончался в реанимации. В Николаевской области во время охоты также случилась подобная трагедия – мужчина застрелил своего товарища. 44-летним погибшим оказался экс-заместитель председателя территориального центра комплектования и соцподдержки подполковник Александр Жолудь.

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