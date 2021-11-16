Стрелял в козу, а попал в друга: в Сумской области на охоте застрелили мужчину

В Сумской области, возле села Боромля, во время охоты мужчина случайно застрелил своего товарища. 28-летний мужчина скончался в реанимации.

Случайный трагический инцидент произошел в Охтырском районе. Смертельное ранение получил житель Боромля, рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области. Там также опубликовали фотографию с места трагедии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как было установлено в ходе оперативных следственных действий на месте происшествия, четверо граждан в тот день охотились возле Боромля. Один из них выстрелил в сторону козы, однако случайно попал в своего товарища. Он услышал крик и подошел к месту.

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Как оказалось, мужчина получил ранение. Сразу была вызвана скорая. Пострадавший был доставлен в больницу. Однако спасти ему жизнь не удалось – мужчина скончался в реанимационном отделении.

Подозреваемому, как добавили в полиции Сумщины, 31 год. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины "Убийство по неосторожности". Досудебное расследование продолжается. Все детали трагедии будут устанавливаться правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Измаильском районе на Одесщине пенсионер застрелил своего 49-летнего товарища во время охоты. Мужчина заявил, что целился в дичь, но попал в друга.