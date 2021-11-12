ДТП в Харькове: сбившего детей водителя Land Cruiser отправили за решетку

Ольга Липич
Ольга Липич
Расследования
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ДТП в Харькове: сбившего детей водителя Land Cruiser отправили за решетку

Водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который 11 ноября на проспекте Науки в Харькове сбил двух 13-летних подростков, избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на два месяца.

Такое решение в пятницу, 12 ноября, принял Киевский районный суд Харькова, передает "Суспільне". Мера меры пресечения также предусматривает возможность внесения залога в сумме 340 тысяч гривен.

Адвокат подозреваемого от комментариев отказалась. По ее словам, такова позиция защиты.

Водителю избрали меру пресечения
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Как пишет Telegram-канал "Труха Харьков" решение принимала судья Бородина Наталья Михайловна. Прокурор настаивал на мере пресечения в виде содержания под стражей или 10 миллионов гривен залога.

Судья Наталья Бородина
Прокурор просил 10 млн грн залога

Ранее OBOZREVATEL писал, что подозреваемым является житель Харькова Дмитрий Лысенко. Как выяснилось, он является участником боевых действий и должен быть судим за еще одну аварию. Детальнее об этом – в материале.

Как подтвердила в Telegram пресс-служба Офиса Генерального прокурора, медицинским заключением установлено, что мужчина во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, накануне он употреблял метадон.

Ныне ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • во время аварии на Тобольской в Харькове пострадали двое детей. С травмами они были госпитализированы.