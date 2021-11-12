ДТП в Харькове: сбившего детей водителя Land Cruiser отправили за решетку

Водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который 11 ноября на проспекте Науки в Харькове сбил двух 13-летних подростков, избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на два месяца.

Такое решение в пятницу, 12 ноября, принял Киевский районный суд Харькова, передает "Суспільне". Мера меры пресечения также предусматривает возможность внесения залога в сумме 340 тысяч гривен.

Адвокат подозреваемого от комментариев отказалась. По ее словам, такова позиция защиты.

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Как пишет Telegram-канал "Труха Харьков" решение принимала судья Бородина Наталья Михайловна. Прокурор настаивал на мере пресечения в виде содержания под стражей или 10 миллионов гривен залога.

Ранее OBOZREVATEL писал, что подозреваемым является житель Харькова Дмитрий Лысенко. Как выяснилось, он является участником боевых действий и должен быть судим за еще одну аварию. Детальнее об этом – в материале.

Как подтвердила в Telegram пресс-служба Офиса Генерального прокурора, медицинским заключением установлено, что мужчина во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, накануне он употреблял метадон.

Ныне ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

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