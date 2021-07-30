Полицейские нашли водителя, который сбил ребенка в Николаеве и скрылся с места ДТП. Фото

В городе Первомайск Николаевской области автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Водителя Mitsubishi, который сбежал с места ДТП, нашли в тот же день в Белой Церкви под Киевом.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 16:30 в четверг, 29 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции в Николаевской области.

12-летний мальчик, которого сбила машина, выжил. Ребенку потребовалась госпитализация.

Известно, что пешеход пересекал дорогу в разрешенном месте – по "зебре" на ул. Автодоровская, напротив здания райгосадминистрации.

27-летний водитель с места инцидента скрылся. Чтобы его разыскать, в действие была введена специальная полицейская операция.

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Копы заявили, что нарушителя нашли "благодаря слаженным действиям правоохранителей по ориентировке".

Транспортное средство, которое было участником ДТП, остановили патрульные полицейские Белой Церкви, а на место вызвали следственно-оперативную группу.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, что в Украине водителей и пассажиров хотят обязать пользоваться светоотражающей одеждой в темное время суток. Это нужно для повышения безопасности и предотвращения аварийных ситуаций. Нарушителей собираются штрафовать. Инициатива оформлена в законопроект, а аналогичные нормы в ПДД сейчас касаются и пешеходов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: