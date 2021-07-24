На Буковине внедорожник переехал ребенка вместе с велосипедом. Видео наезда

На Буковине в четверг, 22 июля, водитель внедорожника Audi переехала девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Черновицкой области. ДТП произошло на одной из улиц города Сторожинец (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Судя по фото, авария произошла возле подъезда жилого дома.

Видео дня

Правоохранители уточнили, что за рулем находилась 51-летняя женщина. Перед столкновением мальчик упал с велосипеда.

В соцсетях также показали видео момента наезда. На нем видно, что автомобиль начал двигаться сразу после падения ребенка. После наезда водитель вышла из машины и бросилась к мальчику.

Полиция квалифицировала инцидент по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Закарпатской области под колесами автомобиля погибла двухлетняя девочка. Ребенок внезапно выбежал на дорогу со двора.