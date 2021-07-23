На Закарпатье под колесами авто погибла 2-летняя девочка. Фото

В Закарпатской области 22 июля автомобиль насмерть сбил двухлетнюю девочку. Ребенок внезапно выбежал на дорогу прямо под колеса Fiat Doblo.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Закарпатья. Отмечается, что трагедия произошла в селе Новобарово (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители установили, что около 19:00 автомобиль, за рулем которого находился 29-летний мужчина, наехал на девочку 2019 года рождения, которая выбежала из двора на проезжую часть.

Пострадавшую вместе с ее матерью водитель Fiat Doblo отвез в больницу, однако от полученных травм девочка скончалась в реанимации.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти) Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркнули, что водитель был трезвым за рулем. Также назначен ряд других экспертиз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребенок. Впоследствии один из взрослых скончался в больнице.