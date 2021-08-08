Друг Шишова о его загадочной гибели: была произведена показательная казнь

Гибель главы Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве, была показательной казнью. Это было нужно для запугивания "среднего звена" оппозиции в Беларуси.

Такое заявление в эфире канала "Украина 24" сделал друг Шишова Юрий Щучко. Он считает, что за смертью лидера БДУ стоят либо белорусские, либо российские спецслужбы.

Щучко подчеркнул, что не считает произошедшее самоубийством. По его словам, у Шишова была подруга и однажды в разговоре он даже сказал, что хотел бы иметь ребенка.

"Я им говорил как старший товарищ: давайте, ребеночка родите, я буду помогать, буду ему на 3 часа в неделю халявным дедом. Мы посмеялись, Виталий говорил: да. То есть человек, который планирует семью, ребенка, извините, про суицид не думал", – сказал приятель белоруса.

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Друг Шишова добавил, что его убили, чтобы наказать и припугнуть активистов с оппозиционными взглядами, чтобы они прекратили свою деятельность. Он также отметил, что добраться до Шишова в Украине было легче, чем если бы он жил в Литве или Польше, из-за отсутствия языкового барьера.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Шишов пропал 2 августа в Киеве, после того, как вышел на пробежку. Утром 3 августа его нашли повешенным в одном из парков возле его дома.

Полиция начала расследование по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины. У правоохранителей есть две основные версии – самоубийство и имитация самоубийства с целью скрыть убийство.

Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование смерти Шишова под свой контроль.