Украинский воин получил ранение на Донбассе: ВСУ ответили на обстрел
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 1 сентября, один украинский воин получил ранение. Это произошло в результате обстрела позиций ОС вооруженными формированиями России.
Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом на странице в Facebook поздно вечером в среду сообщила пресс-служба ОТУ.
Уточняется, что ранение украинского защитника – осколочное. Военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и перевезли в больницу.
Состояние его здоровья удовлетворительное, заявили в ОТУ "Восток".
"Огнем украинские военные прекратили преступные действия противника", – сказано в сообщении.
Пресс-служба добавила, что ОБСЕ проинформирована о нарушении, а ситуацию в районе ООС контролируют Вооруженные силы Украины.
Добавим, что пресс-служба ООС ранее сообщала о четырех нарушениях на Донбассе за 1 сентября (по состоянию на 17:00). Потерь среди защитников Украины не было, говорилось в посте.
Обстрелы украинских позиций противником проводились возле населенных пунктов:
Золотое-4;
Авдеевка;
Новозвановка.
Кроме того, в Луганской области было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
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