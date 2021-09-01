Украина в ТКГ потребовала срочных мер из-за обострения на Донбассе

В рамках ТКГ в среду, 1 сентября, состоялось заседание подгруппы по безопасности. Украина потребовала у российской стороны немедленно прекратить обстрелы на Донбассе и вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня.

Об итогах заседания вечером в среду на своем канале в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации Трехсторонней контактной группы. Координировал встречу председатель СММ ОБСЕ в Украине, посол Яшар Халит Чевик.

"Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки", – сказано в сообщении.

Так, 28 августа противник 18 раз нарушили режим "перемирия", открыв огонь в том числе по городу Авдеевка. В тот день ранения получили 10 украинских воинов.

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Также в ТКГ поднимался вопрос работы координационного механизма для профилактики нарушений и в случае новых провокаций.

"Позиция украинской делегации, которая заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня, нашла свое практическое подтверждение", – указала пресс-служба.

У российской стороны потребовали незамедлительно принять меры по прекращению провокаций и вернуться к режиму "перемирия" на Донбассе.

Напомним, что 26 августа, после небольшого перерыва, состоялось новое заседание Трехсторонней контактной группы. Делегация Украины напомнила россиянам, что РФ является стороной конфликта на Донбассе.

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