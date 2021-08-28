Танки, "Грады" и ЗРК: оккупанты стянули тяжелое вооружение в жилые районы ОРДЛО
На 16 полигонах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей заметили тяжелое вооружение российско-оккупационных войск. Размещение таких военных установок и техники на этой территории ОРДЛО запрещено Меморандумом от 2014 года.
Нарушения зафиксировали представители ОБСЕ, о чем сообщается в ежедневном отчете Мониторинговой миссии от 27 августа. В частности, противник разместил на своих полигонах танки, "Грады", ракетные установки (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
На территории непризнанной "ДНР" Миссия зафиксировала 20 гаубиц, 8 танков и 6 реактивных систем залпового огня, размещенных с нарушением линий отвода (в том числе на двух полигонах и в трех жилых кварталах).
По линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения оккупанты разместили 6 танков, 2 зенитные ракетные комплексы и 1 миномет. Эта военная техника находитсяна аэродроме и в жилом квартале в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.
С нарушением линий отвода оккупанты разместили боевую технику в Бойковском, Макеевке, Терновом, Новоазовске.
Напомним, недавно в сети разоблачили фейк российских оккупантов об "ударах ВСУ" по мирным жителям Донбасса. Пропагандисты РФ и самопровозглашенной "ДНР" уверяют, что одним из "пострадавших" оказался гражданин России. Однако этот мужчина – уроженец Донецкой области, получивший российский паспорт и воевавший против ВСУ.
Как писал OBOZREVATEL:
28 августа российская артиллерия обстреляла Авдеевку. Это произошло впервые с 2017 года.
Ранения и боевые травмы в результате провокации получили восемь украинских военнослужащих.
Кроме того, обстрел Авдеевки привел к ограничению на три дня движения поездов в регионе.