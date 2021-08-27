В сети разоблачили фейк российских оккупантов об ударах ВСУ по мирным жителям Донбасса. Фото
Пропагандисты РФ и самопровозглашенной "ДНР" выдали новый фейк о том, что бойцы Вооруженных сил Украины якобы обстреляли гражданское население на Донбассе. Одним из "пострадавших" оказался уроженец Донецкой области, получивший российский паспорт и воевавший против ВСУ.
Примечательно, что 27-летнего Игоря Морозова в пропагандистских информресурсах представляли исключительно как гражданина РФ. О его военной службе не упоминали. На фейк обратил внимание блогер Necro Mancer на своей Twitter-странице (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В распространенной в сети информации утверждается, что обстрел Старомихайловки (под Донецком) якобы произошел 26 августа.
Двое "пострадавших", уверяют пропагандисты, в это время находились на территории частного домовладения. 19 числа ограждение этого же дома якобы был повреждено в ходе другого обстрела.
Второму якобы раненному мужчине, Сергею Пивныку, – 57 лет. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, а Морозов – с осколочным ранением ноги, уверяют пропагандистские ресурсы.
"Яркий пример, как в российских информагентствах представитель 100 омсбр РОА (российско оккупационной армии) превращается в "мирного жителя", пострадавшего от ВС Украины. И главный акцент, что "гражданин РФ", хотя на самом деле он просто предатель, получивший паспорт России", – возмутился на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Раненный" мужчина в комментарии пропагандистам озвучил свою версию того, что произошло:
#Старомихайловка, рассказ раненого #Морозов'а Игоря Вячеславовича 1993 г.р. https://t.co/rfDFN74luy pic.twitter.com/pvAOY1DUBJ— Necro Mancer (@666_mancer) August 27, 2021
Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан рассказал, что во временно оккупированном Россией Крыму ведется военная подготовка детей. Оккупанты обучали малолетних обращению с оружием.