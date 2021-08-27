В сети разоблачили фейк российских оккупантов об ударах ВСУ по мирным жителям Донбасса. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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В ДНР выдали новый фейк

Пропагандисты РФ и самопровозглашенной "ДНР" выдали новый фейк о том, что бойцы Вооруженных сил Украины якобы обстреляли гражданское население на Донбассе. Одним из "пострадавших" оказался уроженец Донецкой области, получивший российский паспорт и воевавший против ВСУ.

Примечательно, что 27-летнего Игоря Морозова в пропагандистских информресурсах представляли исключительно как гражданина РФ. О его военной службе не упоминали. На фейк обратил внимание блогер Necro Mancer на своей Twitter-странице (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В распространенной в сети информации утверждается, что обстрел Старомихайловки (под Донецком) якобы произошел 26 августа.

Видео дня

Двое "пострадавших", уверяют пропагандисты, в это время находились на территории частного домовладения. 19 числа ограждение этого же дома якобы был повреждено в ходе другого обстрела.

Раненный "гражданский" Игорь Морозов
Информация об уроженце Украины

Второму якобы раненному мужчине, Сергею Пивныку, – 57 лет. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, а Морозов – с осколочным ранением ноги, уверяют пропагандистские ресурсы.

Сообщения пропагандистов
Новость, распространенная пропагандистами

"Яркий пример, как в российских информагентствах представитель 100 омсбр РОА (российско оккупационной армии) превращается в "мирного жителя", пострадавшего от ВС Украины. И главный акцент, что "гражданин РФ", хотя на самом деле он просто предатель, получивший паспорт России", – возмутился на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Игорь Морозов есть в базе волонтерского проекта "Миротворец"
Предатель Украины, которого выдали за "гражданского"
Фейк России и "ДНР"

"Раненный" мужчина в комментарии пропагандистам озвучил свою версию того, что произошло:

Дом, попавший под обстрел, на карте
Старомихайловка находится недалеко от Донецка

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан рассказал, что во временно оккупированном Россией Крыму ведется военная подготовка детей. Оккупанты обучали малолетних обращению с оружием.

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