В сети разоблачили фейк российских оккупантов об ударах ВСУ по мирным жителям Донбасса. Фото

Пропагандисты РФ и самопровозглашенной "ДНР" выдали новый фейк о том, что бойцы Вооруженных сил Украины якобы обстреляли гражданское население на Донбассе. Одним из "пострадавших" оказался уроженец Донецкой области, получивший российский паспорт и воевавший против ВСУ.

Примечательно, что 27-летнего Игоря Морозова в пропагандистских информресурсах представляли исключительно как гражданина РФ. О его военной службе не упоминали. На фейк обратил внимание блогер Necro Mancer на своей Twitter-странице (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В распространенной в сети информации утверждается, что обстрел Старомихайловки (под Донецком) якобы произошел 26 августа.

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Двое "пострадавших", уверяют пропагандисты, в это время находились на территории частного домовладения. 19 числа ограждение этого же дома якобы был повреждено в ходе другого обстрела.

Второму якобы раненному мужчине, Сергею Пивныку, – 57 лет. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, а Морозов – с осколочным ранением ноги, уверяют пропагандистские ресурсы.

"Яркий пример, как в российских информагентствах представитель 100 омсбр РОА (российско оккупационной армии) превращается в "мирного жителя", пострадавшего от ВС Украины. И главный акцент, что "гражданин РФ", хотя на самом деле он просто предатель, получивший паспорт России", – возмутился на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Раненный" мужчина в комментарии пропагандистам озвучил свою версию того, что произошло:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан рассказал, что во временно оккупированном Россией Крыму ведется военная подготовка детей. Оккупанты обучали малолетних обращению с оружием.