Должен отсидеть 7 лет: экс-следователь ГПУ Сус проиграл дело в Верховном суде

Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений постановление Апелляционной палаты ВАКС от 4 сентября 2023 года. Этим решением бывший начальник управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Дмитрий Сус был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Верховный Суд подтвердил законность определения, согласившись с доводами прокурора САП и отклонив все кассационные жалобы.

Таким образом, Дмитрий Сус признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 УК Украины. Он приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Отмечается, что постановление Верховного Суда Украины окончательно и обжалованию не подлежит. Поскольку исполнение приговора не останавливали, то, скорее всего, Сус уже находится в колонии.

Экс-следователь Генпрокуратуры Сус был осужден за незаконное завладение имуществом. Во время ряда обысков тот изъял и присвоил: 9025 долларов и 192660 грн, игровые автоматы, мебель и другие вещи по месту нахождения подпольного казино. В дальнейшем Сус продал имущество для игорного заведения за 10 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля 2017 года Сусу было объявлено подозрение. Экс-чиновник подозревается в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенных повторно; представлении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного законом "О предотвращении коррупции".

Следует отметить, что в 2017 году задержанный детективами НАБУ скандальный экс-чиновник ГПУ Дмитрий Сус перед попыткой покинуть территорию Украины сам выдал свое местонахождение, чем, возможно, и воспользовались сотрудники антикоррупционного ведомства.

В 2016 году Суса "поймали" на новом авто с номерами угнанного бабушкиного Audi Q7. В заявлении о угоне авто Сус отметил, что он "безработный".

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