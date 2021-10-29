Дочь погибшего в ДТП в Харькове заявила, что родители подростка даже не извинились

Дочь погибшего в харьковском ДТП Игоря Носова Анастасия сказала, что родители 16-летнего Николая Харьковского даже не извинились. О семье подростка она знает только из СМИ, лично не знакома.

Об этом девушка рассказала в интервью "Главкому". Носова считает, что подросток был за рулем авто Infiniti, но виновных в деле определит следствие.

"Я не находилась в момент аварии в автомобиле, чтобы об этом утверждать на 100%. Пожалуй, пока никто об этом утверждать не может. Это работа следствия. Я надеюсь, что она будет проведена правильно и качественно", – говорила она.

Также Носова добавила, что о семье Харьковского знает только из СМИ, но они не бедные люди.

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"Я в 16 лет на Infiniti не ездила, я зарабатывала себе на сапоги и куртку. Если говорить о возможностях этой семьи, то да, пожалуй, они велики", – рассказывала дочь погибшего.

Девушка отметила, что уладить дело при помощи денег не удастся.

"Я такую ​​ситуацию для себя не обрисовываю. Пусть мне отца вернут! Вы имеете в виду предложение для нас денег, чтобы приостановить процесс? Это вообще не актуально в системе моих ценностей", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Суд в Харькове арестовали на два месяца без альтернативы залога 16-летнего водителя автомобиля Infiniti Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП. В момент аварии он был трезв, но водительского удостоверения не имел, поскольку несовершеннолетний.

16-летняя Елизавета Дусик, которая пострадала в ДТП на ул. Одесской в Харькове, сказала, что за рулем авто Infiniti был Николай Харьковский. Подросток уже дала показания в полиции.