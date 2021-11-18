Доброхотов о причинах задержки выхода расследования Bellingcat: хотели получить ответ от президента

Основной причиной затягивания выхода расследования Bellingcat о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" стало ожидание ответа президента Украины Владимира Зеленского и Офиса президента. Комментария ждали полгода, и в итоге расследователи обнародовали материалы без их позиции.

Об этом рассказал главный редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов в эфире "Радио НВ". Он подчеркнул, что журналистам было важно получить официальный ответ, разъяснение от первого лица государства и ОП (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

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"Полгода назад все запросы уже были отправлены, первые попытки пообщаться были сделаны. И шла какая-то очень странная волокита: с нами то соглашались поговорить, то отказывались, то предлагали поговорить еще с кем-то, кто-то говорил еще одну версию, потом кто-то еще приносил какую-нибудь другую версию", – рассказал Доброхотов.

По его словам, сам президент по этому вопросу озвучивал несколько разных интерпретаций, мол, Украину пытаются вовлечь в эту операцию, однако, никакой конкретики не указывалось, гипотезы были очень расплывчаты, а время шло.

Доброхотов подчеркнул, что Зеленскому точно была донесена информация, что расследователи хотят пообщаться с ним лично. Отдельный запрос также был на разговор с главой ОП Андреем Ермаком. Однако пообщаться с ними не удалось, хотя ввиду того, что операция, очевидно, была остановлена на политическом уровне, их комментарий был очень важным.

В то же время расследователи побеседовали с многочисленными силовиками, в частности, с экс-главой разведки Минобороны Василием Бурбой, который "рассказал много подробностей и стал важным источником". И все же без позиции руководства государства этого недостаточно.

Также Доброхотов сообщил о попытках помешать выходу расследования. По его словам, они не были направлены прямо на Bellingcat или The Insider, вероятно кто-то считал, что журналисты работают по чьему-то заказу.

"И если повлиять на тех, на кого журналисты работают, то, возможно, удастся остановить ход расследования", – пояснил Доброхотов, добавив, что расследование вышло именно таким, как было задумано, без цензуры и только с проверенной информацией.

Напомним, итоги расследования срыва операции по "вагнеровцам" были обнародованы 17 ноября. Согласно им, операция по захвату 33 российских наемников частной военной компании Вагнера была продумана и проводилась украинской разведкой вместе со Службой безопасности Украины. О главном из материала Bellingcat читайте в материале OBOZREVATEL.

Стало известно, что украинская разведка привлекала к спецоперации по "вагнеровцам" бывшего сотрудника ГРУ Минобороны России. Его удалось завербовать во время работы в "ДНР".

Мужчина мог предоставлять информацию, предупреждать о рисках и потенциально был полезен, чтобы подтвердить легитимность вербовки в случае необходимости. То есть чтобы у наемников не возникало подозрений.

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