Дискредитировали имидж Украины: ГБР завершило расследование по преступной группе, в состав которой входили нардепы и экс-прокурор

Государственное бюро расследований завершило расследование по делу участников преступной организации, которых подозревают в государственной измене. Среди фигурантов были народные депутаты и бывший прокурор.

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По заданию спецслужб РФ злоумышленники организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления нашей страны в Европейский Союз и НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Преступную организацию разоблачили в ноябре 2023 года. В ее состав входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экс-прокурор. Тогда подозрение в государственной измене и участие в преступной организации получил действующий нардеп, осуществлявший информационно-подрывную деятельность в пользу России. В настоящее время он находится под стражей.

Еще одному фигуранту – бывшему нардепу, сообщили о подозрении в участии в преступной организации. Злоумышленник организовывал различные медиамероприятия, где распространяли фейки об украинских властях и западных партнерах нашей страны.

Правоохранители выяснили, что это была четко спланированная спецоперация российских спецслужб, целью которой было дискредитировать украинско-американские отношения и затормозить интеграционные процессы вхождения Украины в ЕС и НАТО. Кроме нардепов в подобных мероприятиях участвовал бывший прокурор. Он публично обосновывал фейки страны-агрессора с точки зрения права.

Как известно, речь идет о бывших нардепам Андрее Деркаче и Александре Дубинском. Депутаты входили в преступную организацию, созданную первым заместителем начальника главного управления генерального штаба ВС РФ Владимиром Алексеевым и его помощником Алексеем Савиным. Организация имела четкую иерархическую структуру и имела детальное распределение обязанностей. Финансировали проект российские спецслужбы, деньги передавались в Украину через помощника бывшего нардепа. По предварительным оценкам, российские спецслужбы потратили на эту организацию не менее 10 млн долларов США.

В ходе следствия также были изучены документы, подтверждающие поездки народного депутата в Москву и Санкт-Петербург. Вероятно, он ездил на встречу с российскими кураторами и в октябре 2019 года перед скандальной пресс-конференцией. Он, по замыслу российских кураторов, как профессиональный медиакиллер, должен был расставлять необходимые акценты, прежде всего для западной аудитории.

Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза выявила в речах депутата на пресс-конференции высказывания, направленные на подрыв обороноспособности, ущерб государственной и экономической безопасности Украины. Кроме того, депутаты регистрировали в парламенте проекты постановлений о создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования "фактов", которые они разоблачали на своих пресс-конференциях.

Также ДБР в рамках уголовного производства расследует факт приобретения семьей действующего нардепа недвижимости в Испании за российские деньги. В частности, речь идет о покупке двух квартир в Барселоне за 288 тысяч и 100 тысяч евро. Квартиры были приобретены гражданской женой нардепа и его матерью, причем у последней источником доходов все эти годы была только украинская пенсия. Большинство средств на приобретение квартир в Испании женщины получили на свои банковские счета из России. Деньги перечислили две гражданки России, которые, скорее всего, связаны с российскими спецслужбами, а одна из них даже работала в Кремле.

Действующий и бывший народные депутаты, бывший прокурор обвиняются в государственной измене в составе преступной организации (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в США следят за развитием дела депутата Дубинского, задержанного и арестованного по подозрению в государственной измене. Политик в прошлом был связан с Руди Джулиани – экс-адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что народный депутат III-IX созывов Андрей Деркач, которого в Украине подозревают в государственной измене и объявили в розыск, стал кандидатом в Совет Федерации РФ от Астраханской области. Он уже имеет гражданство страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA:

– 13 ноября 2023 года Дубинскому официально объявили подозрение по делу о госизмене. СБУ и ГБР собрали доказательства, что нардеп осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

– 14 ноября Печерский районный суд Киева избрал политику меру пресечения. Действующего депутата Верховной Рады отправили в СИЗО на 60 суток. До этого он находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в незаконной переправке людей через госграницу.

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