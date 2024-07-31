Экс-нардеп Деркач, подозреваемый в госизмене, стал кандидатом в Совет Федерации РФ: что известно

Народный депутат III-IX созывов Андрей Деркач, которого в Украине подозревают в государственной измене и объявили в розыск, стал кандидатом в Совет Федерации РФ от Астраханской области. Он уже имеет гражданство страны-агрессора.

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Кандидатуру Деркача предложил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в случае своей победы на предстоящих выборах. Соответствующий документ размещен на сайте избирательной комиссии Астраханской области.

Согласно ему, у Деркача – гражданство России и он проживает в Астрахани.

Как известно, он сбежал в РФ в начале полномасштабного вторжения.

Напомним, в июне 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ в Украине, в которую входил Деркач.

По данным следствия он занимался созданием ряда частных охранных фирм в разных регионах Украины, которые должны были помочь РФ быстро захватить государство.

В сентябре 2022 года Деркача объявили в розыск по подозрению в госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, за период 2019-2022 год он получил не менее 567 тыс. долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Деркача гражданства Украины. После этого Верховная Рада проголосовала за лишение его депутатского мандата.

Высший антикоррупционный суд Украины 27 октября заочно арестовал находящегося в международном розыске народного депутата Андрея Деркача. Его подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.

Деркачу также были выдвинуты обвинения в США – в ряде финансовых преступлений, за которые ему грозит до 30 лет. Американское следствие установило, что с 2013 года украинский политик вместе с сообщником разработал схему приобретения двух элитных жилых комплексов в Беверли-Хиллз, хотя скрывал свое участие в транзакциях от финансовых учреждений США.