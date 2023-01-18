Детей как раз приводили в садик: воспитательница рассказала о моменте авиакатастрофы в Броварах. Видео

Воспитательница детского сада в Броварах описала авиакатастрофу, свидетелем которой стала. По ее словам, вертолет упал около 8 часов утра – именно в тот момент, когда детей приводили в садик родители.

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Соответствующее видео появилось в сети. В кадре женщина рассказывает, что сразу после взрыва все присутствовавшие в детском саду эвакуировались в укрытие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сначала гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а потом увидели зарево и после зарева услышали взрыв. Все прилегли, а потом эвакуировались в укрытие быстренько. Мы успели принять четверых детей и сразу родители их забрали", – рассказала воспитательница.

Она заверила, что авиакатастрофа произошла около 8 часов утра, то есть в то время, когда проходил этап приема детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в среду утром, 18 января, в Броварах Киевской области упал вертолет, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. На месте происшествия работают все службы, есть пострадавшие и погибшие, в частности дети.

Во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Они намеревались посетить одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия.

По состоянию на 10:30 было известно о 18 погибших, в том числе 3 детей. Также известно о 29 раненых, среди которых 15 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Броварах и почтил память погибших.

О причинах авиакатастрофы, случившейся утром 18 января в Броварах на Киевщине, говорить рано. Сейчас рассматривается несколько версий, расследование будет длиться не менее нескольких недель.

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