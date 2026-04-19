'Держал в руках пистолет': в полиции показали, как задерживали мужчину, причастного к стрельбе в Чернигове. Видео

Вечером, 19 апреля, в патрульной полиции Черниговщины показали, как задерживали мужчину, причастного к стрельбе в областном центре. На видео четко видно, что хулиган держал в руках пистолет.

Видео дня

В полиции также рассказали, что правоохранители немедленно установили приметы нарушителей. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

"В Чернигове мы оперативно задержали мужчину, вероятно причастного к стрельбе. Сегодня, около 17 часов, на линию 112 поступило сообщение от мужчины, который услышал выстрелы на улице Пятницкой", – говорится в сообщении правоохранителей.

Также полицейские добавляют, что им было известно, что по проспекту Мира двигались двое мужчин, один из которых держал в руках предмет, похожий на пистолет, и осуществлял выстрелы в воздух.

"Мы немедленно установили приметы нарушителей. Патрульные вместе со спецназовцами начали поиски. Обследуя прилегающую территорию, обнаружили двух граждан, вероятно причастных к событию, и сразу их задержали", – отметили правоохранители.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 298-2 ("Задержание уполномоченным должностным лицом") Уголовного процессуального кодекса Украины и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало

В Чернигове 19 апреля произошла стрельба в районе Градецкого. Известно, что двое мужчин открыли огонь. Одного из нападавших задержали. К счастью, обошлось без пострадавших.

Накануне, 18 апреля, OBOZ.UA сообщал, что в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" вместе с заложниками. По меньшей мере шесть человек погибли, еще несколько получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что против полицейских, которые сбежали во время совершения теракта в Киеве в субботу, 18 апреля, возбудили уголовное дело. Он подчеркнул, что следствие установит законность их действий, а досудебное расследование, по его словам, проводит Госбюро расследований.

В то же время глава Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, генерал МВД Евгений Жуков подал в отставку. Решение было принято после действий полицейских на месте теракта, добавив, что его подчиненные действовали "недостойно".

Как сообщал OBOZ.UA, их действия не обошли и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, который это прокомментировал. Он назвал их поступок позорным и недостойным, заявив, что они оба отстранены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!