В Чернигове мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета, его задержали: подробности

В Чернигове 19 апреля произошла стрельба в районе Градецкого. Известно, что двое мужчин открыли огонь. Одного из нападавших задержали.

У мужчины изъяли стартовый пистолет. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали инцидента

По состоянию на 18:20 спикер Нацполиции Юлии Гирдвилис в эксклюзивном комментарии OBOZ.ua сообщила, что правоохранители задержали мужчину за стрельбу в Чернигове.

"Сегодня днем в полицию поступило сообщение о выстрелах на одной из улиц Чернигова. На место немедленно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции.

Она добавила, что правоохранители установили, что двое мужчин с признаками алкогольного опьянения шли по улице, и один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские задержали 23-летнего мужчину в порядке ст. 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие изъято, мотивы содеянного устанавливаются .

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

Что предшествовало

Инцидент произошел на одной из улиц города, куда прибыли полицейские после сообщений от очевидцев. Во время проверки правоохранители установили, что у мужчины был стартовый пистолет, который изъяли. Его доставили для выяснения обстоятельств.

Предварительно установлено, что информация о стрельбе по детям не соответствует действительности. Сейчас полиция продолжает работать на месте происшествия, выясняя все детали инцидента и возможные причины конфликта.

Также OBOZ.UA сообщал, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" вместе с заложниками. По меньшей мере шесть человек погибли, еще несколько получили ранения.

